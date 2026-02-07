　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

記者葉國吏／綜合報導　

民視《豆腐媽媽》爆發嚴重職災，武行演員蘇德揚拍攝高空墜落戲意外重傷，未婚妻Rena控訴劇組冷處理，要求公開道歉與負責復健賠償；製作單位反駁已投保、已協助，雙方隔空交火，甚至痛批製作單位「安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。」

▲民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重意外。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

民視八點檔《豆腐媽媽》日前傳出重大職安意外，擔任特技演出的武行演員蘇德揚，1月20日拍攝高台墜落橋段時失足，落點偏離防護措施，導致頭部遭受重創，不僅顱內出血，臉部也多處骨折，傷勢相當嚴重。

▲《豆腐媽媽》替身演員墜落！摔出氣墊「顱內出血」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

急診室驚魂　未婚妻淚訴生死瞬間
蘇德揚的未婚妻Rena（未婚妻身分）6日在台北醫院現身開記者會，回憶當天送醫過程仍心有餘悸。她形容，急診室裡看著未婚夫不斷嘔出大量鮮血，裝滿好幾袋，她一邊發抖一邊簽下病危通知書，至今仍難以平復。

Rena透露，蘇德揚目前已轉到普通病房，在他人攙扶下勉強能行走，但對事故發生的經過完全失憶，也因身體無法正常活動，心理承受極大恐懼與不安，未來復健之路恐怕漫長又艱辛。

▲《豆腐媽媽》劇組聲明。（圖／萬星傳播提供）

三大訴求拋出　控劇組冷漠以對
面對後續處理，Rena提出三項嚴正要求，包括民視應公開致歉、呼籲業界正視專業替身安全，以及要求製作單位主動承擔後續復健與賠償責任。她不滿表示，從加護病房到現在，幾乎沒見到任何電視台高層出面關心。

她更直言，外景導演以「趕拍過年存檔」為由未現身，唯一來探視的助理只帶了幾顆蘋果與6000元慰問金，雖結清部分醫藥費，但八、九萬元的看護費仍未補齊，與未來龐大的復健需求相比，實在杯水車薪。

製作單位反擊　安全認知成爭點
對此，負責製作的萬星傳播6日發出聲明回應，強調拍攝前已為演員投保意外險，並指當天是在蘇德揚評估動作可行、安全無虞後才進行拍攝，事後也有依時序處理醫療與慰問，否認外界指控的「不聞不問」。

不過Rena隨即再度反擊，指出拍攝現場根本沒有專業武術指導，特技演員也不該同時肩負安全評估角色。她質疑，詢問當事人「能不能跳」本身就不合理，現場安全本就該由專責人員把關，而不是讓演員一人扛下所有風險，「其他的安全是現場要維護的不是一個人校長兼撞鐘的概念。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
震驚時尚圈！　21歲國際名模「陳屍家中」
家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅350
黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點
寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度
中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝「煙大到看不見路」
快訊／美股破5萬大關！道瓊反彈收紅1233點　台積電ADR漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度

年貨大街「2袋糖果2500」1克要1元　商圈促進會回應了

快訊／11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

陽明山要下雪了？「最強寒流」暴跌探5℃　台南人：把我當冰鎮滷味

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度

年貨大街「2袋糖果2500」1克要1元　商圈促進會回應了

快訊／11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

陽明山要下雪了？「最強寒流」暴跌探5℃　台南人：把我當冰鎮滷味

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

蕭美琴低調變裝逛書展　笑稱還好只有1人鷹眼認出

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

8億人瑞娶看護　家屬控「2億資產已轉移」

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

生活熱門新聞

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

煮完水別馬上喝！醫師教3步驟：塑膠微粒少90％

國民年金一定要繳嗎？　網嘆：超大負擔

三鳳中街2袋糖果2500　商圈回應了

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

11縣市越晚越冷探10度　陽明山追雪有望

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

學校淪刑場！老師無端遭拔班導職

看到插頭出現「2顏色」快停用！　可能引發火災

她快30歲「仍朝九晚五、沒錢」　一票有感

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

寒流南下「後天最冷」體感最低剩2度　1000公尺山區有望降雪

社群平台「全被小孩加一遍」　大票爸媽崩潰：剩臉書能躲？

更多熱門

相關新聞

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

民視《豆腐媽媽》發生嚴重職災意外，武行演員蘇德揚1月20月進行高台墜樓戲，摔落點超出防護墊，造成頭部重創，顱內出血、面部骨折。其未婚妻Rena6日在台北醫院召開記者會，回憶送醫當下，眼見未婚夫在急診室狂吐4大袋鮮血，她全身顫抖簽下病危通知。蘇先生目前已轉往一般病房，能在攙扶下行走，但對於事發經過全無記憶，對於無法正常活動，內心極度恐慌。

民視「已付清醫藥費」全面檢討

民視「已付清醫藥費」全面檢討

劇組反擊：替身說OK才跳

劇組反擊：替身說OK才跳

傳向民視索賠600萬！家屬怒駁

傳向民視索賠600萬！家屬怒駁

傅孟柏開第一槍怒轟民視

傅孟柏開第一槍怒轟民視

關鍵字：

豆腐媽媽

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面