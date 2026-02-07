《豆腐媽媽》劇組稱有問　替身未婚妻批卸責：安全不是校長兼撞鐘

記者葉國吏／綜合報導

民視《豆腐媽媽》爆發嚴重職災，武行演員蘇德揚拍攝高空墜落戲意外重傷，未婚妻Rena控訴劇組冷處理，要求公開道歉與負責復健賠償；製作單位反駁已投保、已協助，雙方隔空交火，甚至痛批製作單位「安全是現場要維護的，不是一個人校長兼撞鐘的概念。」

▲民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳嚴重意外。（圖／翻攝自台北市電影戲劇業職業工會臉書）

民視八點檔《豆腐媽媽》日前傳出重大職安意外，擔任特技演出的武行演員蘇德揚，1月20日拍攝高台墜落橋段時失足，落點偏離防護措施，導致頭部遭受重創，不僅顱內出血，臉部也多處骨折，傷勢相當嚴重。

▲《豆腐媽媽》替身演員墜落！摔出氣墊「顱內出血」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

急診室驚魂 未婚妻淚訴生死瞬間

蘇德揚的未婚妻Rena（未婚妻身分）6日在台北醫院現身開記者會，回憶當天送醫過程仍心有餘悸。她形容，急診室裡看著未婚夫不斷嘔出大量鮮血，裝滿好幾袋，她一邊發抖一邊簽下病危通知書，至今仍難以平復。

Rena透露，蘇德揚目前已轉到普通病房，在他人攙扶下勉強能行走，但對事故發生的經過完全失憶，也因身體無法正常活動，心理承受極大恐懼與不安，未來復健之路恐怕漫長又艱辛。

▲《豆腐媽媽》劇組聲明。（圖／萬星傳播提供）

三大訴求拋出 控劇組冷漠以對

面對後續處理，Rena提出三項嚴正要求，包括民視應公開致歉、呼籲業界正視專業替身安全，以及要求製作單位主動承擔後續復健與賠償責任。她不滿表示，從加護病房到現在，幾乎沒見到任何電視台高層出面關心。

她更直言，外景導演以「趕拍過年存檔」為由未現身，唯一來探視的助理只帶了幾顆蘋果與6000元慰問金，雖結清部分醫藥費，但八、九萬元的看護費仍未補齊，與未來龐大的復健需求相比，實在杯水車薪。

製作單位反擊 安全認知成爭點

對此，負責製作的萬星傳播6日發出聲明回應，強調拍攝前已為演員投保意外險，並指當天是在蘇德揚評估動作可行、安全無虞後才進行拍攝，事後也有依時序處理醫療與慰問，否認外界指控的「不聞不問」。

不過Rena隨即再度反擊，指出拍攝現場根本沒有專業武術指導，特技演員也不該同時肩負安全評估角色。她質疑，詢問當事人「能不能跳」本身就不合理，現場安全本就該由專責人員把關，而不是讓演員一人扛下所有風險，「其他的安全是現場要維護的不是一個人校長兼撞鐘的概念。」