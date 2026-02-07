阿曼會談剛落幕　美制裁伊朗石油出口、14艘影子船隊

▲美國代表團包括中東特使魏科夫（左二）和川普女婿庫希納（左一）。（圖／路透社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國與伊朗6日在阿曼結束一天的間接會談後不久，美方隨即宣布新一波制裁，鎖定協助伊朗規避禁令、輸出石油與石化產品的「影子船隊」與相關網絡，試圖進一步壓縮伊朗石油出口收入。

會談剛落幕 美方宣布新制裁

根據美國國務院說法，這次制裁涵蓋15個實體、2名個人，以及14艘被指涉運輸伊朗石油與石化產品的船隻；美方並將下令阻斷與這些船隻相關的交易往來。

國務院強調，伊朗將出售石油獲得的資金，用於資助全球各地破壞穩定的行動，並加強對國內民眾鎮壓，川普總統將持續致力於「極限施壓」策略，以降低伊朗「非法」石油與石化出口。

▲伊朗代表團由外交部長阿拉奇（左）率先抵達阿曼王宮，與阿曼外長阿布塞迪（右）會晤（圖／路透社）

影子船隊多國掛旗 擴大指定切財源

法新社指出，國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中提到，美國總統川普致力於推動「極限施壓」政策，目標是壓低伊朗政權的石油與石化產品出口收入；這波措施也鎖定多艘懸掛土耳其、印度與阿拉伯聯合大公國等國旗幟的船舶。

路透社報導，美方形容相關船舶與企業網絡是伊朗用來規避制裁、支撐油品外銷的「影子船隊」一部分，華府希望透過擴大指定制裁對象，切斷伊朗的重要財源。

伊朗稱氣氛正面 制裁同步凸顯對立

在外交面上，伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）稍早對外表示，與美方特使團的間接會談氣氛「正面」，並稱雙方同意推進後續談判；但在會談進行之際，美方同步祭出新制裁，也凸顯雙邊在核議題與區域安全等議題上仍高度對立。