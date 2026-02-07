8億人瑞娶看護　家屬控「2億資產已轉移」

記者黃翊婷／綜合報導

102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護登記結婚，由於王男的家屬聲稱事前完全不知情，進而引發搶人大戰，掀起社會關注。據了解，王男擁有大約7、8億元資產，已有大約2億元資產被轉移，家屬懷疑是賴女趁著父親精神狀況不佳，誘導結婚並轉移財產。

▲家屬控訴賴女不讓他們與父親接觸。（圖／記者邱中岳翻攝）

家屬、看護醫院門口搶人

回顧事發經過，賴女本月3日帶著坐在輪椅上的王男前往馬偕醫院，卻在醫院門口與王男的家屬發生搶人衝突。家屬們控訴，1月8日前往探視父親，才發現父親已經在1月5日與賴女登記結婚，而且賴女不僅限制父親與家屬接觸，甚至疑似將人軟禁，家屬想將父親帶走，雙方才會在醫院門口發生衝突。

人瑞擁8億資產 家屬控其中2億已被轉移

據了解，王男以前從事土地代書工作，名下有多筆土地與房產，擁有大約7、8億元資產。但家屬質疑，自賴女開始照顧父親以來，父親陸續將多筆土地、房產及保單（總價值大約2億元）交給賴女及其子女，懷疑賴女是趁父親精神狀況不佳，進而誘導結婚並轉移財產。

▲王男家屬與賴姓看護在醫院門口發生搶人衝突。紅圈者是王男新聘的另一名越南籍看護。（圖／民眾提供）

人瑞精神狀況成爭點

消息曝光之後，掀起社會大眾關注，由於家屬指控賴女疑似騙婚，王男的精神狀況成了本案的重要爭點。另外，根據《民視新聞網》報導，王男與賴女結婚時，證婚人之一就是賴女的兒子，另一名證婚人的身分則尚不清楚。

律師見解：家屬目前難提告

而關於此案，王男的家屬是否能提起確認父親婚姻無效的訴訟，律師蘇家宏表示，婚姻關係屬於當事人的身分關係權利，子女不是結婚的當事人，所以目前無法提告。律師陳宇安也表示，目前真相尚不明朗，但本案的關鍵在於王男登記結婚時的精神狀態，以及2名證婚人是否清楚。