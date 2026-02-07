　
社會 社會焦點 保障人權

8億人瑞娶看護　家屬控「2億資產已轉移」

記者黃翊婷／綜合報導

102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護登記結婚，由於王男的家屬聲稱事前完全不知情，進而引發搶人大戰，掀起社會關注。據了解，王男擁有大約7、8億元資產，已有大約2億元資產被轉移，家屬懷疑是賴女趁著父親精神狀況不佳，誘導結婚並轉移財產。

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲家屬控訴賴女不讓他們與父親接觸。（圖／記者邱中岳翻攝）

家屬、看護醫院門口搶人

回顧事發經過，賴女本月3日帶著坐在輪椅上的王男前往馬偕醫院，卻在醫院門口與王男的家屬發生搶人衝突。家屬們控訴，1月8日前往探視父親，才發現父親已經在1月5日與賴女登記結婚，而且賴女不僅限制父親與家屬接觸，甚至疑似將人軟禁，家屬想將父親帶走，雙方才會在醫院門口發生衝突。

人瑞擁8億資產　家屬控其中2億已被轉移

據了解，王男以前從事土地代書工作，名下有多筆土地與房產，擁有大約7、8億元資產。但家屬質疑，自賴女開始照顧父親以來，父親陸續將多筆土地、房產及保單（總價值大約2億元）交給賴女及其子女，懷疑賴女是趁父親精神狀況不佳，進而誘導結婚並轉移財產。

▲▼馬偕醫院上演搶102歲人瑞的戲碼，新聘的外籍看護（紅圈）懷孕也被推擠。（圖／民眾提供）

▲王男家屬與賴姓看護在醫院門口發生搶人衝突。紅圈者是王男新聘的另一名越南籍看護。（圖／民眾提供）

人瑞精神狀況成爭點

消息曝光之後，掀起社會大眾關注，由於家屬指控賴女疑似騙婚，王男的精神狀況成了本案的重要爭點。另外，根據《民視新聞網》報導，王男與賴女結婚時，證婚人之一就是賴女的兒子，另一名證婚人的身分則尚不清楚。

律師見解：家屬目前難提告

而關於此案，王男的家屬是否能提起確認父親婚姻無效的訴訟，律師蘇家宏表示，婚姻關係屬於當事人的身分關係權利，子女不是結婚的當事人，所以目前無法提告。律師陳宇安也表示，目前真相尚不明朗，但本案的關鍵在於王男登記結婚時的精神狀態，以及2名證婚人是否清楚。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

震驚時尚圈！　21歲國際名模「陳屍家中」
家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅350
黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點
寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度
中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝「煙大到看不見路」
快訊／美股破5萬大關！道瓊反彈收紅1233點　台積電ADR漲

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

蕭美琴低調變裝逛書展　笑稱還好只有1人鷹眼認出

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

