《豆腐媽媽》武行墜樓「吐四大袋鮮血」　未婚妻控高層神隱

▲《豆腐媽媽》武行從高處摔落顱內出血，未婚妻Rena6日在台北醫院召開記者會。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民視《豆腐媽媽》發生嚴重職災意外，武行演員蘇德揚1月20月進行高台墜樓戲，摔落點超出防護墊，造成頭部重創，顱內出血、面部骨折。其未婚妻Rena6日在台北醫院召開記者會，回憶送醫當下，眼見未婚夫在急診室狂吐4大袋鮮血，她全身顫抖簽下病危通知。蘇先生目前已轉往一般病房，能在攙扶下行走，但對於事發經過全無記憶，對於無法正常活動，內心極度恐慌。

Rena6日提出三項嚴正訴求，要求民視公開道歉、呼籲演藝圈重視專業替身安全、以及要求民視主動負責復健理賠。她痛批，從ICU到6日，不見民視高層現身，外景導演也因「趕拍過年存檔」未到場，唯一出現的助理僅帶了6顆蘋果，提供6000元慰問金、結清部分醫療費用，8、9萬元的看護費還未付清，而未來還有很長的復健之路要走。

▲未婚妻Rena要求民視負起責任，主動面對復健等賠償。

Rena質疑現場缺乏專業安全人員，她提到，當天曾有武行前輩自薦擔任安全人員，卻遭劇組婉拒。她質疑：「是經費不足還是公司的決定？希望民視講清楚。」此外，針對外傳蘇先生是保險黑名單，她也提出反駁，指出前一周才到泰國玩，當時也有正常保險，並質疑若保險尚未完成，劇組為何讓演員進行危險拍攝。

▲武行蘇德揚傷勢驚人。

Rena原訂與蘇德揚於今年步入禮堂，如今婚期被迫延後，她表示，目前暫無提告打算，但若民視持續迴避訴求，不排除採取進一步法律行動。外傳他們向民視求償600萬，Rena也對外澄清「沒有」。

