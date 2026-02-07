寒流來襲驟冷至6度以下！　大屯山、七星山逼近零度

▲2018年七星山東峰雪況。（圖／陽明山保育志工阿家提供，以下皆同）

記者葉國吏／綜合報導

今天寒流來襲，氣溫驟降、越晚越冷，平地低溫可能降至6度以下、大屯山、七星山逼近零度，霧淞、冰霰或可期待。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(7)日迎風面北部、東半部轉有局部雨、中部地區偶有局部短暫雨的機率；很強的冷空氣南下，氣溫遽降、愈晚愈冷，今晚北台平地最低氣溫將降至8度，台北測站則逼近11度。

各地區氣溫如下：北部15降至8度、中部10至20度、南部12至24度、東部11至24度。

▲11縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）



明日、下週一(8、9日)逐日轉乾、各地寒冷；明日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。強冷空氣籠罩、明日至下週一清晨、台北測站將觸及10度、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」(元月9日台北測站的9.1度已為首波)；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好保暖、防寒的準備。

明(8)日清晨至下午、北台零度(雪)線的高度下降至接近1000公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件稍嫌不足。

▲今(7日)晨4：30紅外線色調強化雲圖顯示，中部以北雲層較多(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，中部以北及東側海面有降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，中部以北及東半部有局部降雨(右圖)。（圖／洩天機教室）

下週二(10日)清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下週二(10日)白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。下週三(11日)下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。下週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，下週五至「除夕」(13至16日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。