寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度

▲2016年陽明山寒流降雪。（圖／攝影師謝宏奕授權提供）

記者葉國吏／綜合報導

今(7)日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，氣象署針對11縣市發佈低溫特報。今天越晚越冷，低溫下探10度左右，桃園以北1000公尺以上高山有下雪機會，台北市陽明山國家公園也有降雪機率。

今天（7日）寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨；溫度方面，北部及宜蘭清晨約16-18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東高溫約20-23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12-14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15、16度。

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

若溫度與水氣條件配合，明晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率；根據了解，台北市陽明山國家公園七星山主峰海拔為1120公尺。

日寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

二、低溫區域

橙色燈號(非常寒冷)

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號(寒冷)

新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。