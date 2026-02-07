中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝煙大到看不見路

記者沈繼昌、黃翊婷／桃園報導

桃園中壢區中園路一間家具廠今日（7日）凌晨0時許發生火警，鐵皮廠房陷入一片火海，不過，火勢已經在凌晨1時17分撲滅，沒有人員受困。由於事發地點鄰近交流道，有網友表示，當時開車經過煙很大，幾乎看不到路；還有附近居民說，中原陸橋附近也能聞到燒焦味。

▲現場火勢猛烈，大量濃煙飄散。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同。）

位於中壢區中園路的一間家具廠7日凌晨0時02分發生火警，桃園市消防局第二大隊內壢分隊接獲報案，立刻趕往現場救援，但由於起火建築是一棟鐵皮廠房，加上裡面擺放的家具以及風勢助長，火勢相當猛烈。

▼▲大火在事發1個小時後被撲滅。

桃園市消防局隨即派遣其他分隊前往協助救援，一共出動104名消防人員、43輛消防車以及2輛救護車。大火在凌晨0時51分獲得控制，凌晨1時17分撲滅，現場並無人員受傷或受困，至於詳細的起火原因以及財物損失，仍有待相關單位進一步調查釐清。

此外，由於事發地點鄰近交流道，有網友在臉書「內壢大小事」PO文討論，直言這場火警濃煙很大，火勢也相當驚人，「煙很大，剛剛下交流道完全看不到路」、「中原陸橋附近都聞到味道了」、「回去的時候火已經滅了，但還是聞到燒焦味」。