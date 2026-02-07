川普貼影片把歐巴馬P成猴子！兩黨轟種族歧視　白宮：工作人員誤發

▲美國總統川普貼影片，竟將歐巴馬夫妻P成猴子，遭抨擊是種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普6日在社群平台貼出一支影片，內容竟將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒描繪成猴子，影片曝光後不但遭到大量網友抨擊，甚至引起美國兩黨人士強烈抗議。對此，白宮最初試圖淡化事件，還稱網友及媒體的指責是「假憤怒」（fake outrage），不過最新消息指出，川普已將該影片刪除。

根據美媒CNN報導，川普6日在Truth Social上貼出一段關於選舉陰謀論的1分多鐘影片，內容將歐巴馬的臉P到猴子的身上，畫面出現大約1秒鐘左右，也是這1秒鐘的畫面引爆網友及共和黨、民主黨人士怒火，共和黨籍黑人參議員史考特（Tim Scott）更痛斥，「希望這是假的，這是我在白宮見過最具種族歧視的東西，總統應該刪掉它！」

影片炎上 白宮澄清：是工作人員誤發

白宮最初試圖淡化事件，指稱影片來自網路迷因，要求抗議的網友及媒體停止「假憤怒」，反而進一步激化網友不滿。直到貼文發布約12小時後，一名白宮官員透露，川普已接到了共和黨議員來電，並針對該影片進行了相關討論，影片是一名白宮工作人員誤發的，目前已被刪除。