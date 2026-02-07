8億人瑞結婚「證婚人非親友」！其中一人是看護兒子

▲王姓人瑞的10名子女趁賴女帶王男看醫生，衝至醫院上演「搶人」戲碼。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區日前在醫院門口上演一場「搶人大戰」，102歲王姓人瑞在回診結束後，突遭家屬推走，與68歲賴姓看護爆發拉扯衝突，現場一度引來警方關切。事後曝光，人瑞上月已與照顧近20年的看護登記結婚，但家屬事前完全不知情，因而引起巨大爭議，如今爆出其中一名證婚人是看護的兒子，引起外界聯想。

醫院外突爆拉扯 警方一度介入了解

事發當天，王姓人瑞由賴姓看護推著輪椅離開醫院，家屬與子孫突然衝上前，將看護推開後把人瑞推走。看護當場高喊報警，警方隨即到場關心，家屬解釋人瑞是父親與公公，現場一片混亂，看護疑似在拉扯中受傷。

突然登記結婚 家屬控「被結婚」

事件曝光後，家屬指出，上月才得知102歲父親竟與看護登記結婚，事前全家人毫不知情。家屬返家欲探視父親，卻遭拒於門外，甚至無法聯繫，質疑父親行動與對外聯絡遭限制，憤而報警並提出告訴。

▼馬偕醫院上演搶102歲人瑞的戲碼，近期引起社會關注。（圖／民眾提供）



坐擁鉅額資產 轉移金額引發質疑

據了解，王姓人瑞過去從事土地代書，名下擁有多筆土地與房產，資產估計約7至8億元。家屬指出，自賴姓看護照顧父親以來，人瑞陸續將多筆土地、房產及保單交由看護與其子女名下，總價值約2億元，懷疑對方趁人瑞精神狀況不佳之際，誘導結婚並轉移財產。

鄰居證詞不一 精神狀況成關鍵

人瑞精神狀態成為全案爭點，鄰居表示，平時常見看護推著人瑞外出，人瑞與人互動時有時能正常應答，也偶爾出現恍神或聽不懂狀況。另有鄰居指出，看護看起來壓力不小，常試圖與人聊天舒緩情緒。

證婚人非王家親友 其中一人是看護之子

根據《民視新聞網》報導，王姓人瑞與賴姓看護結婚時，證婚人非家中的親友，其中一人是賴姓看護的兒子，另一人的身分尚不知曉，不過王姓人瑞的家屬懷疑是看護友人。

戶政依法受理 婚姻效力待法院判定

對此，中山戶政事務所人員表示，登記時僅進行書面審核與簡單對話，確認當事人能正常應答，文件齊備即依法受理，並無否決婚姻的權力。賴姓看護自2009年起照顧人瑞，曾有一段婚姻並育有兩子，雙方於今年1月5日登記結婚。王姓人瑞子女已循法律途徑求助，看護亦對家屬提出傷害告訴並聲請保護令，後續仍待司法進一步釐清。