國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

魏哲家親自拜會高市早苗　台積電布局日本有「2大關鍵用意」

▲▼魏哲家拿出這本書　高市早苗「驚掉下巴」表情包瘋傳。（圖／路透社）

▲台積電在日本導入3奈米，魏哲家親自拜會高市早苗。（圖／路透社）

記者許力方／綜合報導

台積電宣布將在日本生產先進晶片，董事長暨總裁魏哲家親往當地拜會日本首相高市早苗。分析人士指出，這項布局不僅是商業擴張，更被視為因應美中關係緊張、分散地緣政治風險的重要防線，有助降低美國關稅政策反覆調整，以及中國可能對台灣周邊採取封鎖行動所帶來的衝擊，兩大關鍵用意。

魏哲家會晤高市早苗　熊本廠角色升級

台積電董事長暨執行長魏哲家日前與日本首相高市早苗會談後表示，台積電將在熊本縣工廠導入3奈米先進製程，在東京以西建立先進晶圓產能。港媒《南華早報》報導，專家認為，原本定位於成熟製程的熊本廠，如今升級為先進製程據點，象徵台積電加速分散生產基地、降低單一地區政治風險。

避開關稅與封鎖風險　強化供應鏈彈性

報導中分析，隨著對日本投資擴大，部分晶片產能可望避開美國進口關稅的不確定性，也能在台海局勢生變時，降低對台灣本地產能高度集中的風險。分析認為，在多數晶圓廠仍集中於台灣的情況下，產能分散具有關鍵戰略意義。

學者：矽盾戰略不容輕忽

日本立命館亞太大學學者佐藤洋一郎指出，台積電被視為台灣「矽盾」的重要核心，先進半導體技術不僅攸關產業競爭力，也被視為確保美國安全承諾的戰略保險，即便面臨關稅威脅，其價值也難以被取代。台灣科技分析師蘇尚維則直言，若不分散布局，一旦中國對台灣實施封鎖，對台積電及全球供應鏈的衝擊恐難以承受。

AI需求推升先進製程　中方反應冷靜

台積電表示，日本第二座晶圓廠導入先進製程，主要是回應人工智慧帶動的強勁需求。5奈米及以下製程具備高效能、低耗能特性，除蘋果、Alphabet等美國科技大廠外，索尼、豐田等日本企業在自駕與即時影像分析等領域，同樣高度仰賴此類晶片。

至於北京方面，對台積電日本布局反應相對冷靜。中國智庫學者指出，中國本土晶片產業成長迅速，長期來看將成為重要製造基地，認為台積電投資日本，並不足以動搖中國半導體產業的整體發展格局。

02/04 全台詐欺最新數據

弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
好冷！　11縣市低溫特報
李千娜遭轟冷血　臉書被灌爆！

台積電南華早報魏哲家高市早苗熊本3奈米日韓要聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

邱澤寵妻！許瑋甯：一定誇

