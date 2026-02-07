　
地方 地方焦點

魚池琴蛙棲地上游山坡地非法遭種檳榔　林業署收回造林

▲保存珍貴原生植物，強化森林生態基礎。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲豎琴蛙。（圖／林春富攝，生物多樣性研究所提供）

記者高堂堯／南投報導

為落實森林保育與生態永續理念，林業及自然保育署南投分署6日辦理今年度第一場植樹活動，特別選擇於魚池琴蛙主要棲息地上游之山坡地，以台灣原生樹種造林，透過改善上游植被結構，間接提升下游棲地環境品質。

「台灣原生樹種生態造林暨護蛙（琴蛙）友善環境」活動昨天在巒大事業區第22林班（魚池鄉頂社段）登場，由南投分署暨生物多樣性研究所轄屬同仁共同參與，實際投入森林復育工作；本次造林面積約0.49公頃，以台灣原生喬木、灌木及多年生草本植物為主要復育工作，苗木有台灣梭羅木、桃實百日青、台灣紅豆樹、九芎、鵝掌蘗、羅氏鹽膚木、南投月桃及短柱山茶等。

▲保存珍貴原生植物，強化森林生態基礎。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲現場坡面傾斜，沿等高線種植保護水土。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

南投分署長李政賢表示，植樹地點原為遭民眾違法種植檳榔，經該分署收回；而台灣原生植物長期適應本地氣候與地形條件，其根系具有固土、涵養水分及調節微氣候之功能，對於流域環境穩定及水質維持扮演關鍵角色，本次活動透過多樣混植原生樹種、營造多層次森林結構，提升森林穩定性與生物多樣性，不僅能強化坡地水土保持，也有助於維持溪流水文條件與周邊棲地品質。

▲栽植原生植物守護魚池琴蛙棲地。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲栽植原生植物守護魚池琴蛙棲地。

李政賢說明，因蛙類對環境變化相當敏感，其棲息與繁殖環境與上游植被狀況、水質及遮蔭條件息息相關，本次造林在規劃與執行過程中採取低干擾方式，避免直接影響蛙類活動，未來將持續推動台灣原生樹種造林及生態友善管理措施，從源頭改善森林與流域環境，為台灣山林生態及生物多樣性永續發展奠定穩固基礎。

