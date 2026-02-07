ET民調／台中公立國中小免費營養午餐上路！市民支持度逾八成五　71,3%滿意盧秀燕表現

▲台中市宣布公立國中小學生營養午餐自115學年度起將全面免費。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

記者陳弘修／台北報導

台中市公立國中小學生營養午餐自115學年度起將全面免費。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，這項攸關教育與社福的政策獲得民眾的高度肯定，有超過八成五（85.5%）的台中市民表示支持。對於台中市長盧秀燕的施政表現，市民們也給予正向評價，滿意度高達71.3%。

台中市長盧秀燕1月8日宣布115學年度起，台中市公立國中小的營養午餐全面免費，預估超過21萬名學生受惠，也讓她成為台中歷屆以來首位推動此政策的市長。

依初步估計，若以一餐60元到70元計算，台中市一年需要的預算大約是25億元到30億元，對此，盧秀燕也表示，目前六都當中，桃園市和台北市都已實施免費營養午餐，可見這是整體教育政策的趨勢，台中資源相對受限，但在這種條件下，更應該展現照顧孩子的決心，她將全力以赴、克服萬難，台中的孩子不能輸在起跑點。

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，對於台中市公立國中小學生營養午餐自115學年度起將全面免費，有高達87.0%的市民表示知道這項最新政策，回答不知道者僅為13.0%。

調查結果也指出，有超過八成五（85.5%）的台中市民支持公立國中小學生營養午餐自115學年度起全面免費，不支持者11.1%不支持，另有3.3%表示不知道或沒意見，顯見該政策已經獲得多數台中市民的肯定與期待。

此外，調查結果也顯示，對於盧秀燕的施政表現，有高達71.3％的台中市民表示滿意，不滿意者23.4%，另有5.3%表示不知道或沒意見。在行政團隊的表現部分，同樣也獲得台中市民的正向評價，有74.0%的市民表示滿意，不滿意者21.4%，另有4.6%表示不知道或沒意見。

《ETtoday民調雲》此次調查的時間為2月4日至2月6日，調查對象為設籍於台中市且年滿20歲以上民眾，方式採手機簡訊與EDM通知進行封閉性網路問卷調查，有效樣本1,073份，在95%信賴區間內，抽樣誤差為±2.99%。