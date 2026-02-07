　
地方 地方焦點

看得到制度卻用不到服務　桃園市議員張碩芳揭特兒家庭困境

▲市議員張碩芳揭長照資源不足，特兒家庭照護難題。（圖／張碩芳服務處提供）

▲市議員張碩芳揭長照資源不足，特兒家庭照護難題。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張碩芳針對桃園市的長照制度，在身心障礙與重症兒童家庭中的實際落差，6日在市議會專案臨時會中指出，現行長照與喘息服務制度已出現明顯結構性缺口，使多數特兒家庭「看得到制度、卻用不到服務」。

張碩芳表示，長照制度長期以成人與高齡失能者為核心設計，卻未能回應重症與身心障礙兒童家庭所承擔的高度醫療依賴與全天候照顧現實。在實務上，即便制度允許申請喘息服務，卻因缺乏具備專業能力的人力而無法實際媒合，導致主要照顧者長期處於高壓與耗竭狀態。

她進一步指出，現行制度對於聘僱外籍看護工家庭的資源判斷過於簡化，忽略實際照顧強度與醫療複雜度，使家庭在核定時數不足時只能選擇高額自費，不僅加重經濟負擔，更形同將照顧風險全面推回家庭承擔。

而近期立法院已針對《身心障礙者權益保障法》展開修法與重新檢視，核心精神即在於確保身心障礙者不因年齡或身分而被排除於制度保障之外。她呼籲桃園市政府應同步檢討地方制度，正視身障與重症幼童家庭的照護需求，建立以「照顧強度」與「醫療複雜度」為核心的評估與支持機制。

張碩芳強調，照顧身心障礙與重症兒童並非個別家庭的責任，而是城市是否具備人權視角與治理能力的重要指標。因此，要求市府提出具體改善方案，讓政策真正成為家庭的支撐，而不是壓力來源。

發展桃園觀光　市議員張碩芳提三大建議

發展桃園觀光　市議員張碩芳提三大建議

迎接超高齡社會！專家推長照3.0新政展望

關鍵字：

市議員張碩芳長照資源特兒家庭照護難題

