推動廢棄車輛清理　楊朝偉：終於能還桃園市民停車空間

▲市議員楊朝偉推動廢棄車輛清理，還市民停車空間。（圖／楊朝偉服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市部分橋下空間或廣場及公共區域等，過去常遭廢棄車輛占用，停車格也被長期停放車輛，讓民眾看得到，用不到車位，常遭里長或民代反應詬病。市議員楊朝偉反應民意，受到市府重視，6日與副市長蘇俊賓前往廢棄機車堆放現場，親自監督第一線清除作業。

楊朝偉市議員表示，他長期積極推動爭取的《桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例》終於上路，長年占用公共空間與停車格的廢棄車輛，可以依法移除，讓市民苦等多年的停車空間與市容改善露出曙光。

楊朝偉說，過去市民們反映最多就是「停車位本來就不夠找，卻還被廢棄車輛長期占用」。不少車輛一停就是數月甚至數年，不僅布滿灰塵、影響市容，更直接排擠市民停車權益，讓居民下班後仍四處繞行找車位，苦不堪言。

▲市議員楊朝偉推動廢棄車輛清理，還市民停車空間。（圖／楊朝偉服務處提供）

針對桃園廢棄車輛問題長年存在，里長與居民多次陳情，卻因過去缺乏明確法源依據，清除作業常卡在程序與權責不清，導致公共空間遭長期占用卻無法有效處理。去年5月他於議會正式提出質詢，強調這並非單一地區個案，而是全市都存在的結構性問題；並持續會勘與協調，要求市府儘速建立制度與法源。

在楊朝偉議員多次推動下，《桃園市公共區域廢棄車輛清除處理自治條例》終於完成立法並上路，讓各局處得以依法辦理清查、公告與拖吊清除。6日現場作業中，一輛輛長期占用停車空間的廢棄機車被移離現場，也象徵桃園公共空間治理邁入新階段。楊朝偉強調，未來不僅國道橋下與空地，整體公共區域只要符合廢棄車輛認定，都可依法處理，逐步把被占用的停車格與公共空間還給市民，讓鄉親真正有位可停、有路可行，也換回乾淨整潔的城市門面。

楊朝偉表示，這項法規從質詢、協調到通過落實，歷經多方努力與溝通，看到第一線正式啟動清除作業格外有感。他也感謝蘇俊賓副市長在推動過程中的高度重視以及支持，讓現有制度可以補強，執法可以更加落實。未來也將持續監督執行進度與成效，讓桃園環境更乾淨、停車更便利、市容更美好。