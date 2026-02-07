　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國首創！　桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

▲桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

▲桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路，反應熱烈。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府婦幼局6日表示，針對年輕爸媽反映「有安全座椅的計程車很少，帶幼兒出門真的很需要！」該局聽見、也看見育兒交通環境的實際缺口，率全國之先2月1日起，推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」。服務上路首週即累計破60趟，反應熱烈。

婦幼發展局杜慈容局長表示，本服務除提供「一生好運卡」持卡人使用外，也擴大到父母持有市民卡且育有0–6歲幼童的家庭。無論是帶孩子外出就醫、打預防針、接送托育，或臨時有交通需求，都能即時叫到附兒童安全座椅的計程車，讓「需要汽座」不再成為叫車時的難題。

▲桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

▲桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路。（圖／婦幼局提供）

婦幼局指出，首波由新梅衛星車隊及大文山衛星派遣車隊投入營運量能，並結合企業與團體捐贈100臺兒童安全座椅，同步媒合100名司機加入服務。杜局長指出，服務所提供之兒童安全座椅均符合國家安全標準；為提升媒合成功率，市府除依既有「好孕專車」補助架構推動外，並辦理司機教育訓練，及加碼提供司機獎勵與車隊管理支持，鼓勵更多車輛投入，讓家長「叫得到，也坐得安心」。

此外，對於不需要兒童安全座椅的「一生好運卡」持卡人，也可直接透過桃園市民卡App叫車，不必反覆切換不同車隊系統；在整合平台即可完成叫車，讓服務更便民、使用更直覺。

而自115年1月1日起，「好孕專車」車資補助效期已由產後7個月延長至產後1年；復興區同步擴大使用範圍，納入嬰幼兒預防保健及一般醫療就診需求，並啟用全國首波於偏遠地區導入的兒童安全座椅計程車服務，強化偏遠地區婦幼就醫可近性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
好冷！　11縣市低溫特報
李千娜遭轟冷血　臉書被灌爆！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國首創！　桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

桃園啟動青年創新創業平台　搭建跨域合作新契機

北榮桃園分院攜手農改場　推動長輩綠色照顧計畫

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

春節及228連假陸續到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯　疑似縣府員工上班時段排隊惹議

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流「最冷時刻」下探6度

全國首創！　桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

桃園啟動青年創新創業平台　搭建跨域合作新契機

北榮桃園分院攜手農改場　推動長輩綠色照顧計畫

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

春節及228連假陸續到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯　疑似縣府員工上班時段排隊惹議

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅

桃園神社新春「搬進花手水」　御神籤滾輪DIY、發免費馬年福錢

全國首創！　桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

桃園啟動青年創新創業平台　搭建跨域合作新契機

Hyundai「持續擴大N性能車布局」！2030年全球銷量上看10萬輛

北榮桃園分院攜手農改場　推動長輩綠色照顧計畫

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

地方熱門新聞

桃園第二行政園區拍板　盼解決交通三大困境

台中工策會允諾恢復金口碑獎助攻產業升級

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

桃園推新自治條例　解決廢棄車輛占公有地

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

桃園好孕專車兒童安全座椅計程車　上路

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

桃園榮總攜手農改場　推動長輩綠色照顧計畫

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

桃園青年創新創業平台　搭建跨域合作新契機

屏縣府小內閣人事異動　副縣長鄞鳳蘭上任

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯

連假到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

更多熱門

相關新聞

Uber加入北市好孕專車　前200位孕媽咪加碼千元優惠

Uber加入北市好孕專車　前200位孕媽咪加碼千元優惠

台北市長蔣萬安上任後推動「好孕專車」，照顧孕婦懷孕及孕後期間行的安全，今（28日）再宣布「好孕專車」大升級，除原本的台灣大車隊，這次再與Uber合作推「好孕專車」，服務量能翻倍成長，從1.5萬輛提升到3.4萬輛，平均3至4分鐘就可以叫到車，為了提升服務品質，Uber也會有相關機制，如果孕媽咪投訴多，也會針對對孕媽咪不友善的駕駛有停權處理。被問到是否未來有打算有四寶？蔣笑說，「這要問我家裡的老闆！」

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

桃園115年起力推「桃園好孕3+1」

桃園115年起力推「桃園好孕3+1」

中央大學與統一超商合作　全國首創ROT商場揭幕

中央大學與統一超商合作　全國首創ROT商場揭幕

關鍵字：

全國首創桃園婦幼局好孕專車兒童安全座椅計程車

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

警替女免罰單　事後一起進房5小時

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

國際名模「陳屍家中」得年21歲

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

邱澤寵妻！許瑋甯：一定誇

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

民視「已付清醫藥費」全面檢討

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面