地方 地方焦點

北榮桃園分院攜手農改場　推動長輩綠色照顧計畫

▲北榮桃園分院攜手農改場，推動長輩綠色照顧計畫

▲北榮桃園分院攜手農改場，推動長輩綠色照顧計畫。（圖／桃園榮總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院6日表示，該院附設長青園及松柏園護理之家，去（114年9月）起攜手桃園區農業改良場(農改場)，推動「綠色照顧計畫」，將園藝療育融入住民日常生活，透過每月一次的栽種活動，陪伴長輩在植栽過程中，重新找回生活的期待與意義。

綠色照顧活動由農改場專業師資帶領，住民親手鬆土、揉捏消毒後的土壤，並在過程中感受泥土與植物的天然氣味，藉以刺激感官、促進身心放鬆。活動推行至今已滿5個月，首月由住民栽種合果芋，美化生活環境；其後每月栽種品項皆由住民「許願」決定，提升參與感與自主性。

▲北榮桃園分院攜手農改場，推動長輩綠色照顧計畫

▲親手栽種的草莓。（圖／桃園榮總提供）

由於多數長輩偏好具有收成效益的植物，自第二個月起，植栽內容轉為可食用作物，如萵苣、青江菜等。住民一邊種植，一邊討論著未來收成後的料理方式，氣氛熱絡。

護理之家住民魏伯伯分享，自己過去是種菜老手，入住護理之家後從未想過還能再次親手種菜，他說：「等收成時，我想把菜送給平常照顧我的工作人員，謝謝他們。」12月時，農改場吳婉苓老師特別指導住民種植近期熱門品種草莓「粉紅佳人」，長輩們都非常興奮，在寒冬中滿懷期待，盼望草莓發芽、結果。

隨著農曆年節將近，草莓陸續成熟，每天的不同時段都可見住民前往戶外草莓種植區，細心查看自己的栽種成果。有些長輩擔心草莓被偷摘，還特地在盆栽上寫下名字，並替果實套袋，以免被鳥食。展現對植物的投入與呵護。不知不覺中，綠色照顧活動重新建構了住民的生活目標，也讓長輩有生活的重心。

北榮桃園分院院長彭家勛指出，看到一盆盆結實累累的果實，感受到的不只是住民的種植成果，更是一種生活意義的展現。他表示：「住在護理之家，並不代表無所事事，生活其實可以很有趣，也可以充滿期待。」

