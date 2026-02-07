　
地方 地方焦點

桃園啟動青年創新創業平台　搭建跨域合作新契機

▲桃園啟動青年創新創業交流平台

▲桃園啟動青年創新創業交流平台。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為串連在地創業動能、深化青年創業與產業市場的實質連結，桃園市政府青年局5日舉辦「桃園青創家交流活動」，宣布啟動「桃園青年創新創業交流平台」計畫，透過社群整合顧問資源與青創團隊，打造長期、可持續運作的創業支持網絡，協助青年創業者走進市場、鏈結產業並接軌國際。

市長張善政表示，市府長期致力於人才培育與產業升級，青年局透過建構青創基地群，提供從創業入門、產品原型開發到跨入全球市場的一條龍輔導服務，不僅提升單一企業的成長動能，更強化整體青創生態圈的韌性，展現桃園青年創業跨域整合的實力。▲桃園啟動青年創新創業交流平台

▲桃園啟動青年創新創業交流平台。（圖／青年局提供）

「桃園青年創新創業交流平台」不同於以往單點式補助或活動，而是採取「顧問群 × 青創團隊」雙核心架構，一方面匯集企業家、投資人、創投、成功創業者及法律、媒體與行銷等專業顧問，另一方面整合具代表性的桃園青創團隊，透過專屬社群機制，促進資源、經驗與市場機會的持續流動，讓青創團隊不再只是學員，而是城市創新的重要代表。

「桃園青創家交流活動」為社群平台運作的具體展現，吸引逾百組青創團隊參與，涵蓋數位科技、ESG永續、生技醫療及文創設計等多元領域，透過精準媒合與深度對話，促成跨界合作的新契機。

▲桃園啟動青年創新創業交流平台

活動現場邀請多家科技企業及已畢業的學長姐團隊到場交流實務經驗，協助青創團隊面對初創期挑戰，並提供具體的資源對接建議，透過互助交流模式，讓團隊在尋找潛在合作夥伴的同時，以「需求清單」與「核心技術介紹」取代傳統簡報形式，讓青創者聚焦「我擁有什麼」與「我需要什麼」，縮短合作摸索期，展現桃園青創生態圈的高效率與成熟，並獲得實戰策略指引。

