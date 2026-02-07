佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅

記者趙蔡州／綜合報導

美國東岸近日因炸彈氣旋（bomb cyclone）發生異常嚴寒及大規模降雪，向來溫暖的佛羅里達州也罕見飄雪、刷新低溫紀錄，嚴寒也導致大量外來種綠鬣蜥「凍僵」從樹上掉落。為了控制綠鬣蜥數量，當地居民除了上街移除凍僵的綠鬣蜥外，還有人將綠鬣蜥做成塔可（Taco），相關影片也在網路上爆紅。

綜合外媒報導，綠鬣蜥原產於中南美洲的熱帶地區，雜食性以植物的葉、嫩芽、花、果實及雛鳥、小型哺乳類、魚塭小魚蝦等動植物為食物，每次繁殖可產20至70顆卵，為日行性爬蟲類，在氣溫低於攝氏7度左右時，會陷入無法動彈的癱瘓狀態，但綠鬣蜥在這種情況下仍可以存活數天，待氣溫回暖後就會恢復正常。

▲男子將凍僵的綠鬣蜥撿回家做成塔可，影片在網路上爆紅。（圖／翻攝自臉書）

這波寒流導致佛州大量綠鬣蜥陷入癱瘓情況，佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）決定趁此機會控制綠鬣蜥數量，授權居民在沒有許可的情況下「移除」這些綠鬣蜥。佛州一名網友戴維斯（Gray Davis）就在TikTok、臉書分享，自己抓捕凍僵綠鬣蜥並將其製作成塔可（Taco，墨西哥玉米餅）的影片。

戴維斯在影片中提到，每當天氣變得嚴寒，就會有許多綠鬣蜥從樹上掉下來，許多居民會特別出門幫忙移除，但這些綠鬣蜥其實超美味的，可以說是「樹上的雞」，與其直接丟棄浪費，不如把牠們做成塔可。特別的是，戴維斯除了把綠鬣蜥的肉做塔可外，還將體內找到的綠鬣蜥蛋做成沾醬，幾乎是物盡其用。

戴維斯的影片曝光後，立刻在網路上爆紅，光是TikTok就有超過300萬人次觀看，臉書影片甚至有超過1300萬人次觀看。