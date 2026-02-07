　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅

記者趙蔡州／綜合報導

美國東岸近日因炸彈氣旋（bomb cyclone）發生異常嚴寒及大規模降雪，向來溫暖的佛羅里達州也罕見飄雪、刷新低溫紀錄，嚴寒也導致大量外來種綠鬣蜥「凍僵」從樹上掉落。為了控制綠鬣蜥數量，當地居民除了上街移除凍僵的綠鬣蜥外，還有人將綠鬣蜥做成塔可（Taco），相關影片也在網路上爆紅。

綜合外媒報導，綠鬣蜥原產於中南美洲的熱帶地區，雜食性以植物的葉、嫩芽、花、果實及雛鳥、小型哺乳類、魚塭小魚蝦等動植物為食物，每次繁殖可產20至70顆卵，為日行性爬蟲類，在氣溫低於攝氏7度左右時，會陷入無法動彈的癱瘓狀態，但綠鬣蜥在這種情況下仍可以存活數天，待氣溫回暖後就會恢復正常。

▲▼佛羅里達州急凍降「綠鬣蜥雨」　居民撿來做菜爆紅。（圖／翻攝自臉書）

▲男子將凍僵的綠鬣蜥撿回家做成塔可，影片在網路上爆紅。（圖／翻攝自臉書）

這波寒流導致佛州大量綠鬣蜥陷入癱瘓情況，佛州魚類及野生動物保護委員會（FWC）決定趁此機會控制綠鬣蜥數量，授權居民在沒有許可的情況下「移除」這些綠鬣蜥。佛州一名網友戴維斯（Gray Davis）就在TikTok、臉書分享，自己抓捕凍僵綠鬣蜥並將其製作成塔可（Taco，墨西哥玉米餅）的影片。

戴維斯在影片中提到，每當天氣變得嚴寒，就會有許多綠鬣蜥從樹上掉下來，許多居民會特別出門幫忙移除，但這些綠鬣蜥其實超美味的，可以說是「樹上的雞」，與其直接丟棄浪費，不如把牠們做成塔可。特別的是，戴維斯除了把綠鬣蜥的肉做塔可外，還將體內找到的綠鬣蜥蛋做成沾醬，幾乎是物盡其用。

戴維斯的影片曝光後，立刻在網路上爆紅，光是TikTok就有超過300萬人次觀看，臉書影片甚至有超過1300萬人次觀看。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
好冷！　11縣市低溫特報
李千娜遭轟冷血　臉書被灌爆！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅

快訊／美伊重啟核談判　伊朗宣布：武裝部隊進入最高戒備狀態

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

客人目睹嚇壞！廚師工作一半全身脫光　「頭栽進油鍋」慘死

兒子替他辦生日趴　63歲父掏「自製霰彈槍」弒子！法院判無期徒刑

衛報：日本掀「早苗狂熱」　自民黨有望壓倒性勝利

奪命挑戰！網紅直播「笑著跳橋」遭河水吞噬　遺體找到了

札幌街頭遭圍毆！韓遊客斷牙控「領事館放生」　韓外交部發文駁斥

蜜月勝地愛滋危機！斐濟病例暴增50%　互打「毒友血液」求快感

慘輸達美樂！必勝客要關「250家美國門市」　母公司評估出售

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

今晚變天！雨區擴大凍3天　周末寒流「最冷時刻」下探6度

佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅

快訊／美伊重啟核談判　伊朗宣布：武裝部隊進入最高戒備狀態

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

客人目睹嚇壞！廚師工作一半全身脫光　「頭栽進油鍋」慘死

兒子替他辦生日趴　63歲父掏「自製霰彈槍」弒子！法院判無期徒刑

衛報：日本掀「早苗狂熱」　自民黨有望壓倒性勝利

奪命挑戰！網紅直播「笑著跳橋」遭河水吞噬　遺體找到了

札幌街頭遭圍毆！韓遊客斷牙控「領事館放生」　韓外交部發文駁斥

蜜月勝地愛滋危機！斐濟病例暴增50%　互打「毒友血液」求快感

慘輸達美樂！必勝客要關「250家美國門市」　母公司評估出售

佛州嚴寒驚現「綠鬣蜥雨」掉滿地　居民撿來做成塔可影片爆紅

桃園神社新春「搬進花手水」　御神籤滾輪DIY、發免費馬年福錢

全國首創！　桃園好孕專車兒童安全座椅計程車上路

桃園啟動青年創新創業平台　搭建跨域合作新契機

Hyundai「持續擴大N性能車布局」！2030年全球銷量上看10萬輛

北榮桃園分院攜手農改場　推動長輩綠色照顧計畫

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

國際熱門新聞

蜜月勝地愛滋危機！斐濟病例暴增50%

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

伊朗宣布：武裝部隊進入最高戒備狀態

慶生氣球進電梯突然爆炸　3人被火吞

安德魯逼3P　聯手淫魔「強迫舞孃獻身」

飯店淪大型直播間！情侶床戰「萬人線上圍觀」

奪命挑戰！　網紅直播「笑著跳河」身亡

400kg腿推「啪」一聲　猛男腿斷掉癱坐狂吼

日飯店NG行為　退房「帶走1物」恐涉竊盜罪

爸媽禁玩戀愛遊戲　3姊妹集體墜樓

白人夫妻產下黑人女嬰　怒告診所「誤植胚胎」

63歲父掏「自製霰彈槍」弒子　遭判無期徒刑

慘輸達美樂！　必勝客母公司評估出售

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

警替女免罰單　事後一起進房5小時

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

國際名模「陳屍家中」得年21歲

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

立陶宛議員：台灣代表處沒有要更名

11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

邱澤寵妻！許瑋甯：一定誇

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

民視「已付清醫藥費」全面檢討

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面