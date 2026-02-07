　
生活 生活焦點 教育

台大碩班「資工AI聯招」1375人搶報名　錄取率僅5.3%

▲▼台大113學年碩士班招生筆試今（3日）起一連舉行兩天。今年僅有1.4萬餘人報考，寫下五年來新低。但報考資工所考生5年來大增超過5成。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大碩士班招生筆試日前登場，招生名額寫下13年來新高。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

目前各大學陸續進行碩士班招生筆試，台大今年招生名額1812人創下13年新高，也帶動預估錄取率12.64%為8年來次高。今年最多人報名依舊是資工系碩士班與人工智慧碩士班聯合招生，共有1375人爭取66個名額，錄取率為5.3％，連續11年都是台大報名人數最多科系，也顯示AI火熱的程度。

台大115學年碩士班招生筆試2月1、2日在台大校總區、金甌女中、台南二中等地一連進行兩天，台大校總區則在普通教學館等處設有考場，並順利完成考試。

受到少子化影響，近年來各大升學考試報名人數大多呈現下滑趨勢，今年台大碩士班共有1萬4335人報名一般生筆試，比去年少了近400人，但今年招生總名額逆勢增加到1812人，創下13年來新高。也因報名人數減少但招生名額增加，今年預估錄取率12.64%，為8年來次高，僅低於113學年的12.66%。

今年報名人數最多為「資訊工程學系碩士班與人工智慧碩士班聯合招生」1375人，連續11年都是台大報名人數最多，競爭也最激烈，招生名額為66名，比去年增加8名，因報名人數減少，預估錄取率從去年4.2％提升到今年5.3%。其次為商研所甲組940人、國企碩班甲組518人，前三名和前一年相同，其中商研所甲組比去年增加175人報名。

台大分析，資工系碩士班和人工智慧碩士班從去年開始聯合招生，所以報名人數變成台大最多，和政府提倡與推動AI相關政策有關，也影響就業市場對相關領域人才的需求，但今年因為考試時間和台聯大衝突，所以報名人數反而比去年少132人。

至於招生人數創13年來新高，台大表示，主要是因為今年新增醫學院「醫藥法規科學碩士學位學程」及國際政經學院「領導與管理碩士學位學程」，加上去年碩士班甄試出現缺額後回流名額關係。

