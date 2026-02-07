　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲超商周末優惠，7-11指定咖啡「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式、精品美式及拿鐵「買2送2」，全店指定品滿額還有折扣。全家精選夯品「買1送1」，包括可樂、奶昔、雪糕等，通通同品項兩件5折。萊爾富也有生活夯品、指定咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至2月8日推出「金馬開運Buy好年」回饋，購買指定類別商品滿222元，立折20元，滿額還可再送眾多好禮。更攜手4大知名宮廟，推出3款隨取卡、1款情人節隨取卡，面額1,111元「加碼50元購物金」及「50點OPENPOINT點數」，最高合計回饋9%。

同步即日起至2月8日，門市還有咖啡優惠，指定品項「買2送2」。

●門市咖啡優惠，即日起至2月8日：

・CITY CAFE大杯濃萃美式（冰／熱），買2送2（原價50元／杯）。

・CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱），買2送1（原價60元／杯）。

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱），買2送2（原價100元／杯）。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱），買2送2（原價110元／杯）。

★全家

●全家康康5

全家便利商店周末推出「5樣5好康」檔期優惠，即日起至2月8日多項「買1送1」，包括：可口可樂、阿奇儂極濃義式開心果雪糕、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅、Fami米香脆奶昔與農心辛拉麵袋麵等指定商品，均推出「同商品買1送1」優惠。

▼全家周末夯品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●會員優惠

全家即日起至2月8日「會員限定優惠」，多款飲料、咖啡、冰品與民生用品同步下殺。Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵推出「任選兩件特價79元」，經典冰磚拿鐵則為「兩件99元」。Let’s Tea仙女紅茶推出「第二杯10元」。

飲料部分，黑松沙士清新紅柚風味祭出「買1送1」，換算每瓶約18元；FamiCollection四季春青茶則推出「加10元多1件」優惠，兩瓶合計40元。

即食飲品、零食同樣加入優惠行列，貝納頌輕負擔機能黑咖啡推出「買1送1」，Niseko牛奶巧酥雪糕則為「加10元多1件」。乳品方面，福樂超能蛋白優酪指定口味推出「任選兩件59元」。

生活用品也有實用優惠，舒潔濕式衛生紙30抽原價79元，現推出「三件109元」組合，等於不到5折。全家提醒，優惠皆為會員限定，實際販售品項與數量依各店庫存為準，售完為止。

▼全家連續5天優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至2月8日推出「限時殺5日」優惠，即食與常備食品方面，「台畜胡麻味噌雞胸肉」單件特價39元；泡麵則有農心辛拉麵「買1送1」。

飲料、零食部分，包含「Hi-Life Original 海洋深層水2000ml」與「韓國樂天草莓優格風味碳酸飲250ml」皆為「買1送1」，而「韓國椰果QQ沙瓦（芒果、蘇打）」則是單件39元。零食與生活用品同樣入列優惠清單，「百吉花生好酥雪糕」推出「第2件10元」促銷。

居家必備的「國際牌電池超值包」與多款不同規格電池，推出「任選買1送1」方案。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富門市咖啡優惠，即日起至2月10日：

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。

▲萊爾富指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 推出全新「財富滾珠精油」，主打隨身使用的開運小物，結合招財、迎新年的象徵意涵，鎖定年節期間民眾對開運商品的需求，即日起至2月8日推出「買1送1」優惠，單件原價288元，適合作為過年自用或簡單送禮選擇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
震驚時尚圈！　21歲國際名模「陳屍家中」
家屬還原「8億人瑞閃婚」條件　控68歲看護3度抵押豪宅350
黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點
寒流來襲！陽明山可能下雪　11縣市越晚越冷探10度
中壢家具廠凌晨大火！百名消防救援　路人曝「煙大到看不見路」
快訊／美股破5萬大關！道瓊反彈收紅1233點　台積電ADR漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

貓奴集合了！全家「貓之日」萌翻登場　巨貓現身、貓咪制服、黃金熱貓一次看

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

漢堡王推「新春好事花生餐69折」　最多現省135元

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆「讓祈福日常化」打造隨身最強守護力

全家咖啡「買6送6」只限今天　7-11周末美式、精品買2送2

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

【譚兵讀武EP290】陳毅為何說華野「戰術戰鬥太蠢笨與落後」？　七月分兵「八仗有五仗沒打好」導致傷亡大增

馮凱執導《豆腐媽媽》替身出意外 周遊出面緩頰：他只是導演

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　父身旁金庫放3千萬現金

高雄驚傳超商攻擊案！女店員遭酒瓶砸頭　血流滿地送醫

不需要用強ㄟ！孫生否認性侵撂《咒術》哏...嗆：絕不容許衝康

超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

貓奴集合了！全家「貓之日」萌翻登場　巨貓現身、貓咪制服、黃金熱貓一次看

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

漢堡王推「新春好事花生餐69折」　最多現省135元

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

把整座廟宇帶回家！利百代神明筆「讓祈福日常化」打造隨身最強守護力

全家咖啡「買6送6」只限今天　7-11周末美式、精品買2送2

休賽季第5隊！鄭宗哲落腳紅襪　美媒分析仍充滿變數

最美天王嫂現蹤！59歲朱麗倩「野生捕獲照」瘋傳…肩上20萬香奈兒

DJ SODA曝光「12年前首度來台」照片：差點落下眼淚

蕭美琴低調變裝逛書展　笑稱還好只有1人鷹眼認出

對內動員、對外失語　台灣的話術行銷策略

超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

國民黨立委被指「下體頂女議員」　求償咖啡店老闆51萬敗訴

寒流來襲「雪線下修」　專家示警極端低溫出現

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

8億人瑞娶看護　家屬控「2億資產已轉移」

具俊曄親背姜元來去看大S 　崩潰痛哭紙上寫滿「熙媛啊」

消費熱門新聞

肯德基「開運金磚盒」2/10開賣　限時7折再送炸雞春聯

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次?

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

快訊／漢堡王漲價！套餐2/10起多10元　最貴一份要364元

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

全家夯品買1送1、7-11咖啡買2送2

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

家樂福內部改名「康達盛通」　對外品牌名稱尚未定案

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

更多熱門

相關新聞

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

全家「貓之日」萌翻登場巨貓現身

每年到了2月，貓奴的行事曆總會自動亮起提醒，因為2月22日是專屬貓咪的「貓之日」，今年全家便利商店再度把可愛升級，不只推出一系列貓咪商品、甜點與限定活動，還結合公益、抽獎與實體裝置，讓全台門市瞬間變身「貓奴樂園」，從吃的、用的到拍照打卡一次到位，讓不少網友直呼「今年貓之日太犯規」！

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻

驚見蝦皮「延長取貨功能」　能多1天領貨！一票人傻

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

快訊／萊爾富抽出第4位「台積電股票」得主　市值178萬元

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

咖啡、沙士「買1送1」！超商連5天優惠

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富

讀者迴響

熱門新聞

李千娜喊「沒那麼嚴重」遭轟冷血

警替女免罰單　事後一起進房5小時

國際名模「陳屍家中」得年21歲

姊弟遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈被爬車頂

陽明山要下雪了？最強寒流暴跌探5℃

「周休三日」夢碎！　勞動部： 建議推「工時彈性化」措施

黃仁勳再救全村！　一句話讓美股道瓊噴破5萬點

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

102歲人瑞娶68歲看護　鄰居曝平時互動

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

佛州綠鬣蜥凍僵　他撿來做成塔可爆紅

李雅英捐29萬遭出征　兒福聯盟公開財務數據澄清

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

更多

最夯影音

更多
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光
還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

還原驚悚42秒！記者與歹徒擦身而過 直擊拔刀砍人與丟擲煙霧彈的瞬間｜ETtoday突發中心記者 陳以昇｜台北無差別攻擊事件●上｜《我在案發現場》

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

《豆腐媽媽》替身演員墜樓意外　家屬質疑因經費「安全被忽略」

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

教召今年起「全面實施14天」！　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

TWICE高雄開唱！子瑜媽「把夜市搬進飯店」 她教Momo台語突當機...緊急求助AI！XD

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面