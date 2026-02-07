超商周末優惠！全家可樂、奶昔「買1送1」　7-11咖啡「買2送2」

▲超商周末優惠，7-11指定咖啡「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出優惠，7-ELEVEN 濃萃美式、精品美式及拿鐵「買2送2」，全店指定品滿額還有折扣。全家精選夯品「買1送1」，包括可樂、奶昔、雪糕等，通通同品項兩件5折。萊爾富也有生活夯品、指定咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至2月8日推出「金馬開運Buy好年」回饋，購買指定類別商品滿222元，立折20元，滿額還可再送眾多好禮。更攜手4大知名宮廟，推出3款隨取卡、1款情人節隨取卡，面額1,111元「加碼50元購物金」及「50點OPENPOINT點數」，最高合計回饋9%。

同步即日起至2月8日，門市還有咖啡優惠，指定品項「買2送2」。

●門市咖啡優惠，即日起至2月8日：

・CITY CAFE大杯濃萃美式（冰／熱），買2送2（原價50元／杯）。

・CITY CAFE大杯濃萃拿鐵（冰／熱），買2送1（原價60元／杯）。

・CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱），買2送2（原價100元／杯）。

・CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱），買2送2（原價110元／杯）。

★全家

●全家康康5

全家便利商店周末推出「5樣5好康」檔期優惠，即日起至2月8日多項「買1送1」，包括：可口可樂、阿奇儂極濃義式開心果雪糕、TWIX特趣焦糖巧克力香脆麥餅、Fami米香脆奶昔與農心辛拉麵袋麵等指定商品，均推出「同商品買1送1」優惠。

▼全家周末夯品「買1送1」。（圖／業者提供）

●會員優惠

全家即日起至2月8日「會員限定優惠」，多款飲料、咖啡、冰品與民生用品同步下殺。Let’s Café特濃美式、特濃拿鐵推出「任選兩件特價79元」，經典冰磚拿鐵則為「兩件99元」。Let’s Tea仙女紅茶推出「第二杯10元」。

飲料部分，黑松沙士清新紅柚風味祭出「買1送1」，換算每瓶約18元；FamiCollection四季春青茶則推出「加10元多1件」優惠，兩瓶合計40元。

即食飲品、零食同樣加入優惠行列，貝納頌輕負擔機能黑咖啡推出「買1送1」，Niseko牛奶巧酥雪糕則為「加10元多1件」。乳品方面，福樂超能蛋白優酪指定口味推出「任選兩件59元」。

生活用品也有實用優惠，舒潔濕式衛生紙30抽原價79元，現推出「三件109元」組合，等於不到5折。全家提醒，優惠皆為會員限定，實際販售品項與數量依各店庫存為準，售完為止。

▼全家連續5天優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至2月8日推出「限時殺5日」優惠，即食與常備食品方面，「台畜胡麻味噌雞胸肉」單件特價39元；泡麵則有農心辛拉麵「買1送1」。

飲料、零食部分，包含「Hi-Life Original 海洋深層水2000ml」與「韓國樂天草莓優格風味碳酸飲250ml」皆為「買1送1」，而「韓國椰果QQ沙瓦（芒果、蘇打）」則是單件39元。零食與生活用品同樣入列優惠清單，「百吉花生好酥雪糕」推出「第2件10元」促銷。

居家必備的「國際牌電池超值包」與多款不同規格電池，推出「任選買1送1」方案。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）



●萊爾富門市咖啡優惠，即日起至2月10日：

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。

▲萊爾富指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 推出全新「財富滾珠精油」，主打隨身使用的開運小物，結合招財、迎新年的象徵意涵，鎖定年節期間民眾對開運商品的需求，即日起至2月8日推出「買1送1」優惠，單件原價288元，適合作為過年自用或簡單送禮選擇。