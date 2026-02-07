3國籍航空機票優惠73折起　日本免萬元、曼谷4200元起

▲國籍航空推出機票優惠，最低73折起。（資料照／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

春節連續假期將至，各航空公司陸續推出機票優惠，中華航空飛日本免萬元，桃園－曼谷4,200元起，長榮航空精選航線73折起，星宇航空也推88折起優惠。

中華航空：

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華航空即日起至2月22日推出「年貨大街」新春限時特惠，精選台灣出發航線最低78折起優惠，適用即日起至6月30日航班，橫跨春節連假，桃園－香港2,886元起、桃園－曼谷4,200元起、桃園－大阪9,660元起、桃園－西雅圖16,212元起、桃園－鳳凰城18,480元起、桃園－倫敦21,672元起、桃園－布拉格23,650元起。

長榮航空：

長榮航空即日起至2月15日推出精選航線73折起優惠，適用3月1日起至6月30日航班，適用航線包括東京、福岡、首爾、釜山、札幌、大阪、沖繩、曼谷、清邁、新加坡、吉隆坡、河內、峴港等熱門航線，歐洲線也有阿姆斯特丹、倫敦、維也納、巴黎、慕尼黑，以及美國線洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、溫哥華。

星宇航空：

星宇航空即日起至2月28日推出台灣出發精選航線88折優惠，適用2月12日至6月26日航班，適用航線除了有日本熱門的東京、大阪、神戶、名古屋、熊本、札幌等，東南亞的曼谷、清邁、峴港、胡志明市、富國島、河內、新加坡、吉隆坡、宿霧，還有長程線洛杉磯、舊金山、西雅圖、安大略、鳳凰城。