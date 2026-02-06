102歲人瑞娶看護精神狀況成爭點！鄰居曝平時互動

▲王姓人瑞與賴姓看護結婚，兒孫全不知情。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市中山區日前在馬偕醫院門口爆發「搶人大戰」，102歲王姓人瑞在回診後突遭家屬推走，與68歲賴姓看護爆發衝突。事後揭露，王姓人瑞已與照顧近20年的看護登記結婚，但家屬事前完全不知情，質疑看護覬覦高額財產，並刻意阻斷父親對外聯繫，整起事件再度引發外界關注高齡婚姻與精神狀態認定爭議。

家屬控「被結婚」 質疑戶政審查過於草率

家屬指控，王姓人瑞是在精神狀況不穩定下「被結婚」，且已有約2億元資產轉移至賴姓看護名下，讓長年照顧的看護一夕成為繼母，難以接受。家屬也質疑，雙方年齡相差40歲，證婚人疑似皆為看護親友，戶政人員卻未提出疑問便完成登記。

鄰居證詞曝狀況不一 精神狀態成爭議點

人瑞精神狀況成為全案爭點，住周圍的鄰居表示，平時常看到看護推著人瑞外出，人瑞與人對話時，有時能正常應答、偶爾也會出現聽不懂或出現恍神等狀況。也有其他鄰居表示，賴姓看護看起來壓力不小，時常試圖找人聊天舒緩情緒。

子女控遭阻探視 醫院外爆衝突

王姓人瑞子女指出，今年起看護拒絕讓家屬探視父親，甚至阻止將人瑞帶回老家，直到得知父親已登記結婚，雙方衝突全面爆發。醫院外拉扯畫面曝光後，引發警方介入關切，導致事件進持續在網路上發酵。

戶政僅做書面審核 婚姻效力待司法釐清

對此，中山戶政事務所人員回應，登記時僅進行書面審核與簡單對話，確認當事人能正常應答，文件齊備即依法受理，並無否決婚姻的權力。賴姓看護自2009年起照顧人瑞，曾有一段婚姻並育有兩子，雙方於今年1月5日登記結婚。這場牽動數億元資產的爭議，最終仍須由法院判定婚姻效力與財產歸屬。