地方 地方焦點

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

▲桃園第二行政園區拍板，謝美英盼解決交通三大困境。（圖／謝美英服務處提供）

▲謝美英盼解決第二行政園區交通問題。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員謝美英6日於市議會專案報告質詢指出，張善政市長在就職三周年宣布第二行政園區和市議會將落腳中路，印證她上個會期的預告成真。謝美英提醒，桃園目前有三大不足：公共運輸不足、停車位不足、道路路幅不足，新的行政園區務必要解決這三大困境，以民眾視角，全方位規畫，減少民眾洽公不便。

謝美英指出，桃園號稱六都、是國門之都，卻連一條八線道的大馬路都沒有，未來行政園區一落腳，不是二、三十年的事，交通局在公共運輸、道路規畫、停車需求三大項都不宜以滾動式檢討來進行，必須一次到位。

尤其是，軌道運輸在國際路這一段是比較扭曲的，在沿著軌道的平行有四個道路出入口，但只有一線車道，國際路每天塞車，尤其往市區省道方向走走停停，幾乎可以用匍匐前進來形容。未來行政園區進駐，路幅寬度肯定是大挑戰，不能讓新的市政園區每天塞爆。

都發局長江南志表示，第二行政園區是桃園未來發展重要關鍵，目前已在內政部都委會進行審議，農曆年前可以完成第四次審議，預計可能要再一次審議過後即可進入土徵小組及大會。希望明年初都市計畫可以完成一個段落，看得到實質期程。

江南志指出，騰空路廊的動線持續檢討規畫中，中路車站開發案拍板之後有許多建設、路網都要一併規畫，大眾運輸也持續思考是否有新的捷運路線。捷工局長劉慶豐透露，鐵路地下化之後，不排除桃園將有輕軌。

開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

