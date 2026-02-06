快訊／11縣市低溫特報！寒流南下　急凍跌破10度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／台北報導

中央氣象署今（6日）晚上10時42分針對11縣市發布低溫特報，因明（7日）寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範；低溫區域【橙色燈號（非常寒冷）】新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範；【黃色燈號（寒冷）】新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等11縣市，預計影響時間將持續到8日晚上7時。

氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。





低溫橙色燈號2（平地低溫10度以下且連續24小時12度以下）：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署