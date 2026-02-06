　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

設台灣代表處美國「不喜歡被嚇到」　立陶宛議員：沒有要更名

▲▼駐立陶宛台灣代表處。（圖／外交部）

▲駐立陶宛台灣代表處。（圖／外交部）

文／中央社

立陶宛總理魯吉尼涅日前受訪，指准許設立「台灣」代表處是錯誤。立陶宛國會議員巴諾瓦斯今天（6日）指出，立台仍在合作，台灣代表處沒有要關閉或更名，立陶宛是自由國家，可以決定駐立陶宛代表處的名稱。

由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）率領的中北歐國家國會議員訪問團1日至6日訪問台灣，今天接受中央社專訪。

魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時以「錯誤」形容立陶宛准許設立「台灣」代表處，並稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

與魯吉尼涅同屬執政黨社會民主黨籍的立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）表示，用衝到火車前面的方式來形容或許過於生動，但當時確實在策略上存在錯誤，立陶宛的夥伴與盟國對駐立陶宛台灣代表處一事、幾乎一無所知，連美國華盛頓的人士都跟他說「不喜歡被突如其來的變故嚇到」。

巴諾瓦斯說，儘管戰術上有錯誤，但戰略上仍在合作，一切都沒有改變，沒有計畫要關閉辦事處或更名，友誼仍在持續；但立陶宛現在是唯一沒有中國大使的歐盟國家，也是唯一沒有在中國派駐大使的北約成員國，導致立陶宛難以向歐洲各國推廣立台關係是個成功典範，這對立陶宛不好、也對台灣不好。

在野黨「祖國聯盟－基督教民主黨」的帕維里奧尼斯表示，立陶宛外交部長近期才在美國華盛頓簽署協議，目的是擺脫在稀土領域對中國的依賴，而立陶宛是最早擺脫對俄羅斯依賴的國家之一，並藉由台灣的經驗，立陶宛向歐洲其他國家展現，盡可能擺脫共產中國的依賴至為重要。

帕維里奧尼斯說，立陶宛與台灣沒有外交關係，駐立陶宛台灣代表處不是大使館，且台灣也沒有宣布獨立；從法律層面來說，這與其他地方代表台灣的機構並沒有不同，只是立陶宛允許台灣使用自己的名稱。

巴諾瓦斯表示，立陶宛和中國有邦交，希望與中國維持貿易，並期盼與中國達成解決爭議的方案；但立陶宛同時是一個自由國家（free country），「我們可以決定代表處大門上的名稱」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
快訊／暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見
快訊／好冷！　11縣市低溫特報
李千娜遭轟冷血　臉書被灌爆！
開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

設台灣代表處美國「不喜歡被嚇到」　立陶宛議員：沒有要更名

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

設台灣代表處美國「不喜歡被嚇到」　立陶宛議員：沒有要更名

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

《陽光女子合唱團》何曼希太狠！沒借位「真呼巴掌」　邱以太痛喊：被打更親近

《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

賞櫻何處去？中央大學「松櫻祭」登場　打造春日校園盛會

設台灣代表處美國「不喜歡被嚇到」　立陶宛議員：沒有要更名

鮑魚大亨廣布警界人脈！南港副所長遭收押　疑另有高階警涉喝花酒

快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

許瑋甯突哽咽！淚揭「家人離世傷口沒癒合」　被問楊丞琳「頓3秒」高EQ回應

弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被陌生家長撿走花光

【酸CNN沒收視率】川普被問艾普斯坦案　爆氣嗆：妳是最差勁的記者

政治熱門新聞

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

更多熱門

相關新聞

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

希望立陶宛盡早糾正錯誤　陸外交部

針對立陶宛新任總理魯吉尼埃內表示，當年允許台灣當局設立所謂「台灣代表處」是一個戰略錯誤，大陸外交部發言人林劍今日（6日）主持例行記者會也回應指出，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為中立關係的正常化積累條件。中方同立方溝通的大門始終敞開。

立陶宛欲對華止損　陸官媒：口頭認錯不夠

立陶宛欲對華止損　陸官媒：口頭認錯不夠

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

立陶宛後悔設台灣代表處？外交部：是雙方共識

立陶宛總理：設台灣代表處像是衝到火車前方

立陶宛總理：設台灣代表處像是衝到火車前方

共軍環台軍演對國際造成威脅　立陶宛籲勿單邊破壞現狀

共軍環台軍演對國際造成威脅　立陶宛籲勿單邊破壞現狀

關鍵字：

台灣代表處立陶宛魯吉尼涅

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面