弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被陌生家長撿走花光

▲弱勢姊弟遺失家扶禮券「竟被撿走花光」，消息讓網友相當憤怒。（圖／翻攝自臉書／永康大小事）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一對弱勢家庭的姊弟近日到NET選購衣服時，不小心遺失了價值4千元的禮券，原本期待撿到的民眾會歸還，不料後來調閱監視器後才發現，對方竟然將禮券全部花光了，讓姊弟倆相當心碎，消息曝光後引發網友關注。台南警方表示，目前已鎖定3名涉案對象，將通知3人到案說明。

NET每年過年前夕，都會贈送家扶中心禮券，供弱勢家庭的孩子添購新衣，每位孩子有2000元額度。位在台南永康的NET門市1月30日特別封館1小時，供孩子們能盡情在館內挑選喜歡的服飾，不料這對姊弟因選得比較久，後來跟其他一般顧客進行選購，待準備結帳的時候，才發現放在籃子裡禮券不見了。

北台南家扶中心人員知情後，由於過往也曾發現孩童禮券遺失，但被人撿到後歸還的情形，加上禮券的信封上印有姊弟的姓名，原本期待撿到的民眾會歸還，不料等到門市營業時間結束，都沒人歸還，直到後來調閱監視器畫面，才發現禮券被一名非家扶家庭的男童撿走，且已經被花光了，讓姊弟倆相當心碎。

北台南家扶中心指出，姊弟倆的家長知情後非常難過，自己已經是弱勢家庭了，感嘆「為何還有人比他們更需要這筆錢」，並於4日報警處理。警方比對監視器畫面後，初步鎖定是一名男童撿走禮券並交給姊姊，姊姊又交給家長，將通知3人到案說明。

事件曝光後，讓許多網友相當憤怒，也有熱心人士表態想捐款助這對姊弟購買衣服。對此，北台南家扶中心表示，NET知情後已主動承擔費用，非常感謝各位民眾的善心，也呼籲撿到禮券的家庭若需要幫助，應該循正常管道申請補助，而非將別人的禮券據為己有，撿到的孩子可能沒有惡意，但家長應有正確的判斷能力，希望大家能給孩子正確的教育。