生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

▲▼喝水時間表。（圖／Unsplash）

▲醫師分享，水煮沸以後再過濾，可以大幅減少奈米級與微塑膠微粒。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

家醫科醫師陳欣湄指出，近年研究顯示，日常飲用水中可能含有微塑膠微粒，雖然對人體的長期影響仍未完全釐清，但飲水是每天不可避免的行為。她分享一項在家即可執行、成本不高的做法，即將自來水煮沸後再進行過濾，有助於降低飲水途徑中接觸微塑膠的機會。

相關研究發表於《Environmental Science & Technology Letters》，實驗顯示，自來水在煮沸後再過濾，可在特定條件下大幅減少奈米級與微塑膠顆粒。研究指出，當水中含有較多礦物質，如鈣離子時，煮沸過程會形成碳酸鈣結晶，部分微塑膠會被包覆並隨沉澱一同被過濾掉，在最佳實驗條件下，微塑膠含量可降低約九成。

台灣水質條件相對有利

陳欣湄說明，台灣各地水質因水源不同而有差異，北部多為中等硬度，南部部分地區則偏硬，因此煮水時常可見水垢或結晶形成。從研究原理來看，這類水質條件有助於在煮沸後將顆粒物一併帶走，理論上對降低微塑膠殘留較為有利，但實際效果仍會受到水質、濾材與操作方式影響。

在家可行的三個步驟

她建議民眾在家可依序進行，先將自來水煮至沸騰，關火後靜置片刻，避免立刻攪動，以利沉澱形成並下沉，最後再以咖啡濾紙、濾水壺或極細濾網進行過濾，至少將可見的結晶與沉澱物去除。此外，盛裝熱水時，容器以玻璃或不鏽鋼為優先，避免熱水長時間接觸塑膠材質。

陳欣湄強調，「煮沸加過濾」並非萬靈丹，對於奈米等級的顆粒，日常濾材仍難以完全去除，但就目前研究證據而言，這是一種可行、低成本、能降低飲水中微塑膠暴露風險的生活策略，提供民眾在日常飲水上的另一項選擇。

 
02/04 全台詐欺最新數據

