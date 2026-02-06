陽明山要下雪了？「最強寒流」暴跌探5℃　台南人：把我當冰鎮滷味

▲最強寒流明天將報到。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

今年最強寒流！中央氣象署表示，寒流明天（7日）南下，預估要冷3天，8日（周日）清晨是最冷時刻，局部低溫下探6度，苗栗體感溫度甚至只剩2度，提醒民眾氣溫將有劇烈變化，各地都會冷得很有感，北台灣、金馬低溫持續時間長，桃園以北、宜蘭海拔1000公尺以上山區，包含熱門的陽明山、太平山、拉拉山等都有降雪機會。

氣象署預報，寒流明天南下，金馬及中部以北、宜花率先轉冷，其他地區晚起也開始轉冷，明晚起至8日清晨，金馬及北台灣有10度左右或以下低溫，8日冷空氣影響最明顯，北部、宜蘭白天高溫不超過13、14度，中部、台南、花東約14至18度，高屏22度。8日至9日（下周一）清晨台南以北、宜蘭花蓮、金馬普遍有10度以下低溫，高屏、台東有局部10度左右或以下低溫。

▲全台冷得很有感，陽明山有望下雪。



預估這波冷空氣從明天影響到9日清晨，最冷時間點落在8日到9日清晨，西部、宜蘭低溫約9度到12度，花東約11到14度，局部地區會再低1到2度，甚至北部沿海空曠地區有機會出現局部6到7度，苗栗體感溫度最低下探2度，新竹縣、新竹市體感溫度最低3度，彰化縣最低4度。因這波冷空氣較強，是入冬最強寒流。

天氣風險公司分析，8日式冷平流最強一天，除了南部地區高溫可達20度左右，其餘地區高溫在15度或以下，中北部及東北部整日高溫可能不到12度。下半天起乾空氣移入，北東降雨趨緩，各地入夜至清晨低溫會達最明顯時段，預估中部以北及東部低溫在8至9度，局部有5度或以下低溫，中南部因輻射冷卻影響，低溫也可來到10至12度，各地都寒冷。

臉書粉絲團「台南式」發文笑稱，5日全台最高溫在台南，玉井高達32.2度，但明天寒流要來了，8日晚上準備降溫到只有10度，「現在是把台南人當冰鎮滷味還是燒冷冰嗎？」

▼寒流影響，最低恐探5度或以下。（圖／翻攝天氣風險公司粉絲團）

