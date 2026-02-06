春節及228連假陸續到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

▲南投縣政府呼籲雇主遵守勞動法規，以給付勞工國定假日出勤工資。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

除夕及春節、228和平紀念日將陸續報到，南投縣社會及勞動局提醒事業單位及雇主，遇上述國定假日，應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給；如國定假日遇員工原本的休息日、例假日，則須另在「工作日」安排員工補假一天，不論全職人員或兼職、工讀生都適用，如原訂補假日無法讓員工休息仍要上班，依法加班費要用「國定假日加班」情況計算，需加倍給薪。

依據《勞動基準法》第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給，雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給；《紀念日及節日實施條例》於去年5月28日公布施行後，春節連假新增小年夜（除夕前一日）為國定假日，依據政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點第3點規定，115年小年夜（2月15日）於次一個上班日（2月20日）補假，228和平紀念日於前一個上班日（2月27日）補假。

縣府社會及勞動局提醒，各事業單位排班與營運方式多元，如採排休制之事業單位或雇主，例如服務業、餐飲業等，國定假日或休假日期可能不一，可經勞工同意將國定假日與其他工作日對調實施，但應明確排出調移之休假日讓勞工了解，應將「國定假日」、「休息日」及「例假日」，事先釐清假別，以正確計算加班費之倍率，減少爭議發生。

事業單位及雇主比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，雇主如有需要勞工於春節連假或228連假期間加班，其各日出勤及工資給付規定如下：一、國定假日（2/16至2/20、2/27）出勤者應加發1日工資，超過8小時部分，9-10小時加班費為1.34倍計算、11-12小時加班費為1.67計算；二、休息日（2/14、2/21、2/28）出勤者依休息日給薪，前2小時加班費為1.34倍計算、第3至8小時加班費為1.67計算、第9至12小時加班費為2.67倍計算；三、例假日（2/15、2/22、3/1），原則上不得使勞工出勤，但如符合《勞基法》第40條第1項規定（因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時），並經勞工同意及主管機關核備後，即可在當日出勤，雇主應加發1日薪資另再提供補休1日，第9至12小時加班費為2倍計算。

社會及勞動局長林志忠呼籲各事業單位及雇主遵守勞動法規，事業單位或勞工朋友如有勞動權益等問題，可撥打專線049-2246823或049-2222106轉分機1861、1863洽詢。