　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節及228連假陸續到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

▲南投縣政府呼籲雇主遵守勞動法規，以給付勞工國定假日出勤工資。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府呼籲雇主遵守勞動法規，以給付勞工國定假日出勤工資。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

除夕及春節、228和平紀念日將陸續報到，南投縣社會及勞動局提醒事業單位及雇主，遇上述國定假日，應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給；如國定假日遇員工原本的休息日、例假日，則須另在「工作日」安排員工補假一天，不論全職人員或兼職、工讀生都適用，如原訂補假日無法讓員工休息仍要上班，依法加班費要用「國定假日加班」情況計算，需加倍給薪。

依據《勞動基準法》第37條及第39條規定，內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給，雇主經徵得勞工同意於休假日工作者，工資應加倍發給；《紀念日及節日實施條例》於去年5月28日公布施行後，春節連假新增小年夜（除夕前一日）為國定假日，依據政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點第3點規定，115年小年夜（2月15日）於次一個上班日（2月20日）補假，228和平紀念日於前一個上班日（2月27日）補假。

▲115年春節及228連假，出勤工資給付一次看。（圖／南投縣政府提供）

縣府社會及勞動局提醒，各事業單位排班與營運方式多元，如採排休制之事業單位或雇主，例如服務業、餐飲業等，國定假日或休假日期可能不一，可經勞工同意將國定假日與其他工作日對調實施，但應明確排出調移之休假日讓勞工了解，應將「國定假日」、「休息日」及「例假日」，事先釐清假別，以正確計算加班費之倍率，減少爭議發生。

事業單位及雇主比照「政府行政機關辦公日曆」出勤者，如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，雇主如有需要勞工於春節連假或228連假期間加班，其各日出勤及工資給付規定如下：一、國定假日（2/16至2/20、2/27）出勤者應加發1日工資，超過8小時部分，9-10小時加班費為1.34倍計算、11-12小時加班費為1.67計算；二、休息日（2/14、2/21、2/28）出勤者依休息日給薪，前2小時加班費為1.34倍計算、第3至8小時加班費為1.67計算、第9至12小時加班費為2.67倍計算；三、例假日（2/15、2/22、3/1），原則上不得使勞工出勤，但如符合《勞基法》第40條第1項規定（因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時），並經勞工同意及主管機關核備後，即可在當日出勤，雇主應加發1日薪資另再提供補休1日，第9至12小時加班費為2倍計算。

社會及勞動局長林志忠呼籲各事業單位及雇主遵守勞動法規，事業單位或勞工朋友如有勞動權益等問題，可撥打專線049-2246823或049-2222106轉分機1861、1863洽詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被撿走花光
李雅英捐29萬遭出征…兒福聯盟發聲！　公開財務數據澄清
快訊／暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見
快訊／好冷！　11縣市低溫特報
李千娜遭轟冷血　臉書被灌爆！
開水煮完別直接喝！醫師教3步驟「塑膠微粒少90％」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

春節及228連假陸續到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯　疑似縣府員工上班時段排隊惹議

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

中國海警闖東沙限制水域　海巡雙艦近迫強勢攔截驅離

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

春節及228連假陸續到　投縣府提醒雇主依法給付出勤工資

昇恆昌金門新國門揮毫送春聯　疑似縣府員工上班時段排隊惹議

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

中國海警闖東沙限制水域　海巡雙艦近迫強勢攔截驅離

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

《陽光女子合唱團》何曼希太狠！沒借位「真呼巴掌」　邱以太痛喊：被打更親近

《碧藍幻想 Relink 無盡黃昏》發售日、CBT公開

震驚時尚圈！國際名模「陳屍家中」得年21歲　剛搬新家唸書⋯死因曝光

桃園第二行政園區拍板　謝美英盼解決交通三大困境

賞櫻何處去？中央大學「松櫻祭」登場　打造春日校園盛會

設台灣代表處美國「不喜歡被嚇到」　立陶宛議員：沒有要更名

鮑魚大亨廣布警界人脈！南港副所長遭收押　疑另有高階警涉喝花酒

快訊／喝花酒查個資暗助鮑魚大亨　南港副所長黃梓翔羈押禁見

許瑋甯突哽咽！淚揭「家人離世傷口沒癒合」　被問楊丞琳「頓3秒」高EQ回應

弱勢姊弟買新衣遺失4千愛心禮券　竟被陌生家長撿走花光

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

停車位吵5年…賓士哥怒出釘牆反制

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

桃園推新自治條例　解決廢棄車輛占公有地

更多熱門

相關新聞

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

春節將近，團圓氣氛漸濃，法務部矯正署雲林第二監獄於本月3日及4日下午舉辦春節面對面懇親暨感恩活動，安排454名收容人與983名家屬在監內禮堂相聚，共度溫馨時刻。活動結合親職教育、復歸資源宣導與毒品防制宣教，透過制度化親情互動，強化家庭支持系統，協助收容人穩定情緒、重建人生方向。

南投縣十大社會福利及勞政業務春節不打烊

南投縣十大社會福利及勞政業務春節不打烊

台南行春春節疏運啟動黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

台南行春春節疏運啟動黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

台南看守所春節懇親會溫馨登場戶外相聚更有年味

台北血液庫存剩4天　B型、O型急缺

台北血液庫存剩4天　B型、O型急缺

關鍵字：

春節228連假出勤工資

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

李雅英捐款兒福聯盟挨轟「亂捐」公司道歉

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面