社會 社會焦點 保障人權

警抓情侶酒駕幫妹子逃過罰單　下班後「旅館巧遇」滑進房5小時

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／取自pakutaso）

▲警員查獲雙載情侶酒駕，竟替女子隱瞞違規，事後2人在旅館門口巧遇，共同進入房間閒聊約5小時。（圖／取自pakutaso）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市一名黃姓警員2025年6月執勤時，查獲了一對雙載情侶酒駕，他因對後座女子頗有好感，竟指示同事僅對男子開罰，刻意隱瞞女子違規事實，事後兩人意外在旅館巧遇，共同進入房間閒聊約5小時，另外他還涉嫌洩露偵查資訊及他人隱私，被檢方依違反貪污治罪條例、個資法等罪提起公訴。

根據起訴書指出，事件發生在2025年6月22日凌晨，黃員執行臨檢勤務時，查獲了一對雙載情侶酒駕，酒駕者廖姓男子酒精濃度達0.49毫克，後座乘客石姓女子依法應被開罰6千元至1萬5千元，但他因對石女頗有好感，於是在派出所指示不知情的同事僅對廖男開罰，隱瞞石女違規事實，全案僅廖男被依違反公共危險罪移送台南地檢署，石女則自行離開派出所。

黃員當天清晨5點多下班後，意外在中西區一處旅館門口巧遇投宿該旅館的石女，兩人遂共同進入房間閒聊至上午10點多，黃員才獨自離開旅館。全案直到台南警察局接獲檢舉才曝光，警方除了立刻予以黃員停職處份、調查違法情況外，也針對石女補開罰單。

檢方調查後還發現，黃員涉嫌拍攝酒駕者廖男的身分證及酒測紀錄，傳送到家人群組及友人A，2025年8月又翻拍另一件詐欺案件的偵查報告，將內容傳給友人A當成談資，行為已違反個資法及刑法公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌。

檢方偵結後，認為黃員身為公務員，利用職務機會違法圖利他人，並多次洩露偵查秘密，依違反貪污治罪條例、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴，考量黃員在偵查中已自白犯行、坦承不諱且深表悔意，建請法院酌情量處。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」遭疑：涼了？　官方曝原因
北市建物晚間傳火警！傷亡不明
北市街頭驚見「裸女逛街」！　當場爬上車頂
陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

社會最新 全站最新

北市晚間傳火警！建築物1樓「狂冒濃煙」　消防員破門搶救

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈「被爬上車頂」　車主嚇到不敢動

警抓情侶酒駕幫妹子逃過罰單　下班後「旅館巧遇」滑進房5小時

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

回憶殺滿滿！司法官學院71週年院慶　老同學重逢「像回到當年」

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警9路大搜索　清運公司負責人遭聲押

春節前團圓時刻　雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

快訊／北市警最新中階幹部名單曝　94警官異動下週二統一到職

中榮2名醫交保現身！鄭文郁上車快閃...楊孟寅躲媒體跑回地檢署

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

