警抓情侶酒駕幫妹子逃過罰單　下班後「旅館巧遇」滑進房5小時

記者林東良、趙蔡州／台南報導

台南市一名黃姓警員2025年6月執勤時，查獲了一對雙載情侶酒駕，他因對後座女子頗有好感，竟指示同事僅對男子開罰，刻意隱瞞女子違規事實，事後兩人意外在旅館巧遇，共同進入房間閒聊約5小時，另外他還涉嫌洩露偵查資訊及他人隱私，被檢方依違反貪污治罪條例、個資法等罪提起公訴。

根據起訴書指出，事件發生在2025年6月22日凌晨，黃員執行臨檢勤務時，查獲了一對雙載情侶酒駕，酒駕者廖姓男子酒精濃度達0.49毫克，後座乘客石姓女子依法應被開罰6千元至1萬5千元，但他因對石女頗有好感，於是在派出所指示不知情的同事僅對廖男開罰，隱瞞石女違規事實，全案僅廖男被依違反公共危險罪移送台南地檢署，石女則自行離開派出所。

黃員當天清晨5點多下班後，意外在中西區一處旅館門口巧遇投宿該旅館的石女，兩人遂共同進入房間閒聊至上午10點多，黃員才獨自離開旅館。全案直到台南警察局接獲檢舉才曝光，警方除了立刻予以黃員停職處份、調查違法情況外，也針對石女補開罰單。

檢方調查後還發現，黃員涉嫌拍攝酒駕者廖男的身分證及酒測紀錄，傳送到家人群組及友人A，2025年8月又翻拍另一件詐欺案件的偵查報告，將內容傳給友人A當成談資，行為已違反個資法及刑法公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌。

檢方偵結後，認為黃員身為公務員，利用職務機會違法圖利他人，並多次洩露偵查秘密，依違反貪污治罪條例、個資法及公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌提起公訴，考量黃員在偵查中已自白犯行、坦承不諱且深表悔意，建請法院酌情量處。

