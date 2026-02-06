新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

▲新北運動中心場館全面升級，侯友宜宣布，新北市國民運動中心於初二至初五祭出多項優惠。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府近年積極推動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，引進專業營運團隊投入資源，全面升級場館設施與運動服務。市長侯友宜今（6日）出席「新北市運動中心場館升級－新春好康四連動記者會」，展現國民運動中心整修升級成果，並宣布春節期間將推出「新春好康四連動」優惠方案，邀請民眾走進運動中心「馬上來運動、馬上有好康」，健康迎接新的一年。

侯友宜表示，新北市自2020年起推動興建國民運動中心，包含今年底將完工的蘆洲及板橋第二國民運動中心，累計達20座國民運動中心，數量為全國之冠。為提供民眾更好的使用體驗，市府自2024年起推動國民運動中心營運移轉（ROT）計畫，優化運動中心的環境及服務，目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山等8座國民運動中心皆已完成修繕優化，每座運動中心都有其特色，如泰山國民運動中心新設戶外滑板場、打造女性使用專區、擴充升級體適能館及健身器材。此外，市府也持續佈建運動聚點，目前共計60處，盼藉由廣設多元運動場館，提升全民運動風氣。

▲春節將至，侯友宜邀請民眾走進新北運動中心「馬上來運動、馬上有好康」，健康迎接新的一年。

春節將至，侯友宜也宣布，新北市國民運動中心於初二至初五祭出多項優惠，包括初二體適能免費、初三泳池免費、初四InBody檢測買一送一及初五買月票現折200元，鼓勵民眾多加利用，他也向所有市民朋友獻上春節祝福，祝大家新的一年都能馬祥厚運（馬上好運）、身體健康。

體育局補充說明，泰山國民運動中心試營運至2月8日止，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠，更多「新春好康四連動」活動與各場館營運資訊，請持續關注【新北運動聚點】臉書粉絲專頁。

▲侯友宜今（6）日出席「新北市運動中心場館升級－新春好康四連動記者會」。

▲新北市每座運動中心都有其特色，如泰山國民運動中心新設戶外滑板場。