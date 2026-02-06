藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

▲江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市長初選之爭，隨著黨中央一紙公佈民調日期的聲明，從「姐弟之爭」演變成「火車對撞」。原定3月底進行的民調，因違反雙方簽署的保密協議而提前曝光，引發立法院副院長江啟臣罕見動怒，發出嚴正聲明痛批黨中央毀約。這場茶壺裡的風暴，不僅暴露了國民黨高層協調機制的失靈，更在網路社群上引發了一面倒的基層焦慮。



根據江啟臣出示的協議書，白紙黑字載明「同意不對外公布執行民意調查時間」。然而，黨中央卻在今（6日）下午發布訊息，直接將民調定於3月25日至31日，甚至指這是「協調共識」。此舉隨即遭到江啟臣打臉，指出自己根本未出席後續協調，何來共識？

資深政治觀察家分析，民調日期一旦曝光，對於目前在綠營支持者中仇恨值較低的特定候選人極為有利。地方人士擔憂並非空穴來風，若民進黨支持者在特定時間點進行策略性灌票，將嚴重扭曲初選結果。黨中央此舉，無疑是為「奧步」開了大門，被質疑是為楊瓊瓔量身打造的「保送條款」。

藍營人士分析，整起事件最令人費解的，是黨中央的角色。作為公正的仲裁者，黨中央不僅未能弭平爭議，反而透過發布爭議新聞稿「公親變事主」。面對江啟臣「出來面對」的公開喊話，以及楊瓊瓔被指控破壞遊戲規則的質疑，黨高層至今採取鴕鳥心態，任由戰火延燒。若是為了配合特定派系或人情壓力，而犧牲制度的公平性與誠信，國民黨賠上的不只是江啟臣的信任，更是2026年光復台中的契機。當「密室協商」取代了「公開透明」，當「菜市場格局」意圖挑戰「市長格局」，台中市民看在眼裡，恐怕早已心中有數。

該人士也直言，這一局，黨中央若再不修正方向、公開說明誰在搞鬼，恐怕不用等到大選，藍營在台中就已提前出局。