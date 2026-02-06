　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨台中市長民調「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台中市長初選之爭，隨著黨中央一紙公佈民調日期的聲明，從「姐弟之爭」演變成「火車對撞」。原定3月底進行的民調，因違反雙方簽署的保密協議而提前曝光，引發立法院副院長江啟臣罕見動怒，發出嚴正聲明痛批黨中央毀約。這場茶壺裡的風暴，不僅暴露了國民黨高層協調機制的失靈，更在網路社群上引發了一面倒的基層焦慮。

根據江啟臣出示的協議書，白紙黑字載明「同意不對外公布執行民意調查時間」。然而，黨中央卻在今（6日）下午發布訊息，直接將民調定於3月25日至31日，甚至指這是「協調共識」。此舉隨即遭到江啟臣打臉，指出自己根本未出席後續協調，何來共識？

資深政治觀察家分析，民調日期一旦曝光，對於目前在綠營支持者中仇恨值較低的特定候選人極為有利。地方人士擔憂並非空穴來風，若民進黨支持者在特定時間點進行策略性灌票，將嚴重扭曲初選結果。黨中央此舉，無疑是為「奧步」開了大門，被質疑是為楊瓊瓔量身打造的「保送條款」。

藍營人士分析，整起事件最令人費解的，是黨中央的角色。作為公正的仲裁者，黨中央不僅未能弭平爭議，反而透過發布爭議新聞稿「公親變事主」。面對江啟臣「出來面對」的公開喊話，以及楊瓊瓔被指控破壞遊戲規則的質疑，黨高層至今採取鴕鳥心態，任由戰火延燒。若是為了配合特定派系或人情壓力，而犧牲制度的公平性與誠信，國民黨賠上的不只是江啟臣的信任，更是2026年光復台中的契機。當「密室協商」取代了「公開透明」，當「菜市場格局」意圖挑戰「市長格局」，台中市民看在眼裡，恐怕早已心中有數。

該人士也直言，這一局，黨中央若再不修正方向、公開說明誰在搞鬼，恐怕不用等到大選，藍營在台中就已提前出局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆-石垣島渡輪「拖了5個月」遭疑：涼了？　官方曝原因
北市建物晚間傳火警！傷亡不明
北市街頭驚見「裸女逛街」！　當場爬上車頂
陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

黃國昌、蕭旭岑接力抨擊AIT處長　許淑華傻眼：完全呼應中共論調

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

黃國昌、蕭旭岑接力抨擊AIT處長　許淑華傻眼：完全呼應中共論調

不用硬碰日本！　球評陳師正強調中華隊投手需「滿血拚韓國」

高中木聯／成功商水爆冷擊退黑豹旗亞軍　陳吳帛軒關鍵兩分砲建功

高中木聯／助東體險勝麥寮！曾睿豪有意選秀　教頭點出投球優勢

北市晚間傳火警！建築物1樓「狂冒濃煙」　消防員破門搶救

華邦電1月營收較去年同期暴增94%創高　旺宏年增逾5成

張捷雨中騎車聽婦人哭喊「救救我」　怕詐騙仍停車…暖舉感動網

還原王月腦傷真相　曾國城「她有福報一定會好」

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

北市街頭裸女逛街！車輛等紅燈「被爬上車頂」　車主嚇到不敢動

快訊／美伊重啟核談判　伊朗宣布：武裝部隊進入最高戒備狀態

陶晶瑩爆袁惟仁版稅遭賣斷！　點名眾星友「持續金援8年」

政治熱門新聞

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

卓榮泰不副署眷改條例　賴清德最新回應曝光

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

陳宗彥腦溢血二度手術　賴清德今私下探視

更多熱門

相關新聞

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

國民黨今（6日）針對台中市長黨內初選發出新聞稿指出，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行；不過，江啟臣對此表達不滿，認為黨中央違背協議事項，亦未向他確認，公開民調時間恐受外力介入，致結果失真。對此，晚間國民黨中央再發4點聲明指出，二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同，也沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

關鍵字：

國民黨台中市長民調基層黨中央

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

中華隊30人名單正式出爐

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面