地方 地方焦點

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

▲跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲侯友宜視察塭仔圳預鑄梁廠。（圖／新北市地政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（6）日前往塭仔圳重劃區視察貴子坑溪跨溪橋梁預鑄場，他指出，泰山新莊間的交通連通進入關鍵時刻，除了銜接新北大道與中環路的「莊田路」即將在農曆年前通車，貴子坑溪的5座跨溪橋梁也將於2026年完工，屆時泰山居民就可經由橋梁連通至新北大道、領航路，待10座橋梁接續開放通車，逐 一打通交通網絡相互銜接，將使泰山新莊間的交通往來更加綿密順暢，「路通人就通，地方就會更繁榮！」

新北市地政局長汪禮國表示，跨溪橋梁的施工介面複雜，水利局先於溪的左右兩岸建置疏洪箱涵，地政局接續施作管線室、溪底纜線管路，配合自來水、瓦斯管線埋設工程完成，再來才能進行跨溪橋梁主體搭建。目前跨溪橋梁工程遇到的最大挑戰，在於配合貴子坑溪整治需求（如：抽水站併站、防洪斷面抬高）而需多次變更設計，且受限於台電特高壓等級161KV纜線、瓦斯等管線遷移日程，再加上維持基本通行需求，無法同時施作多座橋梁而須採跳島式施工，今年將依續開通9號、4號、2號、8號及5號等橋梁。

▲跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲新北市長侯友宜致詞。

汪禮國說明，為有效控管工期、汛期間仍能持續施作，施工廠商在工區內設置橋梁預鑄梁場，中牆及頂版等橋梁「零件」都可在場內先預鑄完成，待河川整治工程達到一定階段，就可將預鑄好的組件吊掛進場施作，類似組積木的概念，把橋梁組裝起來，預計能大幅減少24個月工期；在貴子坑溪整體工程完工後，塭仔圳不但能擁有優美河岸景觀、沿溪公園綠地，完善的排水箱涵還能提升區域防洪標準，往來新莊泰山交通更是暢通無阻。

在塭仔圳一區的道路建設方面，鄰近港泰自辦重劃區的莊泰路（坡雅路－莊田路段）計在今年上半年完工，泰林路也將於今年底完成拓寬。另外，區內10座高壓電塔下地的工程，目前僅剩最後的120米地底洞道鑽挖，完工交予台電公司架接電纜後，高壓電塔就可全數拆除，還給塭仔圳一片乾淨清朗的天際線。

汪禮國表示，塭仔圳重劃工程進行3年多來，歷經疫情後勞力短缺、原物料缺乏等困難，加上新舊區域間的管線架接協調、配合水電瓦斯等外單位工程施作，目前一區工程進度突破60%，二區工程進度達55%，地政局在嚴格確保工程品質的前提下，將全力趕工完成全區重劃工程。

▲跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動。（圖／新北市水利局提供）

▲跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動。（圖／新北市水利局提供）

02/04 全台詐欺最新數據

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

中國海警闖東沙限制水域　海巡雙艦近迫強勢攔截驅離

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

年節防搶實兵演練！金湖警攜手信用合作社　逼真情境引民眾觀看

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

相關新聞

淡水水資中心變身戶外教室　學童體驗學水資源循環

淡水水資中心變身戶外教室　學童體驗學水資源循環

新北市政府水利局積極推廣環境教育，將「淡水水資源回收中心」打造為大型戶外教室。其中深受學子喜愛的「小小檢驗員」體驗營人氣持續爆棚，透過一梯梯的預約參訪，114年度累計吸引500名學生化身「小小檢驗員」。值得關注的是，中心不僅有豐富的教學課程，更有沼氣與太陽能發電，讓這座熱門環教基地邁向低碳永續的新里程碑。

副市長帶隊突襲　防囤貨阻逃生

副市長帶隊突襲　防囤貨阻逃生

春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

春節前凝聚警民力量　金山警召開座談強化治安護童

藍營列點批蘇巧慧六大政策「卻搞錯兩項」　還有一項是侯友宜政見

藍營列點批蘇巧慧六大政策「卻搞錯兩項」　還有一項是侯友宜政見

確保抽水效能　新北公布2大抽水站試抽蓄水時程

確保抽水效能　新北公布2大抽水站試抽蓄水時程

