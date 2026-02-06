江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（6日）針對台中市長黨內初選發出新聞稿指出，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行；不過，江啟臣對此表達不滿，認為黨中央違背協議事項，亦未向他確認，公開民調時間恐受外力介入，致結果失真。對此，晚間國民黨中央再發4點聲明指出，二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同，也沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。

國民黨下午表示，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署，未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。

不過，對於黨中央的聲明，江啟臣馬上回應說，他基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

針對楊瓊瓔所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，江啟臣表示，他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣說，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

稍早，黨中央在表示，一、二位有意參選同志所簽署的協議事項隻字未改，完全相同。二、組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公佈民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。三、未來等二位有意參選同志挑定三家民調機構，並和上述機構協調三天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公佈。四、特此澄清，如果有意參選同志還有疑慮，組發會也願意隨時說明。