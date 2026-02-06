獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

▲把警政系統當Google？北市警狂查身分證、車籍。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名派出所員警利用職務權限，把警用M-Police系統當成私人查詢工具，多次登入系統查詢民眾身分證字號、出生年月日及車籍資料，還刻意填寫不實查詢事由掩飾紀錄，被依違反《個人資料保護法》及刑法準公文書登載不實等罪起訴。士林地院今（6）日開庭，該名警當庭坦承犯行，希望法院從輕量刑。

被告原任職北市警局某分局派出所，明知內政部警政署設置的M-Police整合查詢系統、公路監理電子閘門、車籍資訊、e化失車及刑案資訊等系統，僅能在「執行公務必要範圍」內查詢使用，不得任意蒐集、利用或洩漏他人個資，卻仍多次擅自查詢特定民眾資料，內容涵蓋姓名、出生年月日、身分證字號及汽機車車籍紀錄等個人資料。

令人傻眼的是，該名員警不僅亂查，還刻意「包裝成公務需求」企圖掩飾。據督察室追查，他曾於2021年3月30日凌晨0時57分操作M-Police系統查詢身分證字號，並在工作紀錄簿登載查詢理由為「受理詐欺案1件、拾得物1件」；同年2021年4月15日中午12時21分再度查詢時，則改填「協助強制就醫、處理為民服務、車禍1件」等理由，但查詢內容卻是未成年少年的身分證資料。

不僅如此，他於2023年2月14日晚上9時45分，同樣透過M-Police查詢未成年人身分證字號，登載理由竟寫成「舉發交通違規2件」，企圖讓查詢行為看似與勤務相關。

更離譜的是，有些查詢紀錄甚至連理由都懶得編。舉例而言，被告於2023年9月15日凌晨2時13分及同年2023年10月27日晚上8時1分，多次查詢他人身分證字號，查詢事由欄竟直接登載「無」，完全未附任何公務必要性。

此外，他還被查出曾於2023年4月19日、7月14日、8月1日、9月2日、9月10日及9月24日等多個時段，反覆查詢同一名未成年少年的身分證字號，查詢次數更高達數十次，部分紀錄仍登載「無」，部分則刻意填上「處理110案件」等內容，甚至在2023年9月10日清晨5時35分登載「酒醉女乘客叫不醒、計程車司機需協助」等看似勤務紀錄的內容，但查詢行為仍遭認定與公務無關。

檢方認為，被告甚至為了取得資料，還佯稱公務需要，要求不知情的交通分隊員警及派出所同仁協助代查。像是在2023年10月6日凌晨0時12分，被告就要求不知情同仁輸入身分證字號查詢，並在登載事由欄寫上「確認是否為通緝犯」，但實際查詢對象同樣為未成年人。

據統計，該名警員至少查詢個資55次，且多數查詢對象為未成年人，行為已嚴重侵害民眾個資權益，並足以損害警政署系統管理正確性。

檢方因此依刑法第213條準公文書登載不實罪，以及違反個資法第19條、第41條、第44條等規定提起公訴，認定其屬公務員假借職務機會非法蒐集個資，並依刑法第134條加重其刑；其中部分行為另涉及想像競合與接續犯，請法院依法論處。

士林地院今開庭審理時，被告未委任律師，當庭坦承犯行，表示願意負責並希望獲得從輕量刑。法官審酌後，諭知本案改以簡易判決程序處理。