基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

▲基隆市教育處舉辦「學生棒球冬令營」，自2月2日起於信義國中正式開訓。（圖／基隆市教育處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市教育處舉辦「115年基隆市學生棒球冬令營」，自2月2日起於信義國中正式開訓。本次營隊由基隆市棒球委員會負責執行，並由信義國中校長黃明智帶領校內棒球團隊全力協助，提供專業訓練場地與技術指導，由該校棒球隊教練嚴克強統籌營隊計畫，為學員打造五天充實的棒球學習體驗。

為因應報名人數踴躍，營隊原定招收45名學員，最終吸引高達95人參加，學員依程度分為軟式組與硬式組，分區進行訓練。基隆市棒委會亦派出周基榮、楊庚成及蘇殷立三位教練支援指導，同時為照顧近年女學員人數顯著成長，特別邀請出身基隆的「冠軍學姐」羅昱晴擔任女生組專項教練，透過女性教練的親身帶領，提升小女學員的安全感與學習意願。

羅昱晴為基隆東光國小棒球隊出身，為延續棒壘球夢想，國中階段加入台北北投國中女壘隊，並在國三時協助球隊首度奪得全國國中女壘冠軍。高中後她選擇專注學業，自基隆女中畢業後考入國立金門大學社工系，預計今年七月畢業返基隆發展，其經歷充分展現運動與學業並重的多元發展可能。

基隆市棒委會總幹事霜逸祥表示，本次營隊女生報名人數大幅增加，為提供更適切的性別平等學習環境，特別邀請羅昱晴於寒假返台指導，傳授傳接球與打擊基礎技巧，同時也讓學員見證運動與課業兼顧的實例。

營隊於2月6日舉行結訓式，教育處強調，透過寒假期間的棒球營隊，不僅提供學員正向安全的運動環境、減輕家長照顧負擔，更持續深化基隆基層棒球發展。去年起，基隆市於信義國中設立棒球績優招生制度，讓有意繼續打球的孩子能不受學區限制銜接升學，進一步在地培訓潛力人才。