回憶殺滿滿！司法官學院71週年院慶　老同學重逢「像回到當年」

▲司法官學院71周年院慶「薪火相傳」超溫馨。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部司法官學院今（6）日上午舉辦「薪火相傳暨71周年院慶活動」，邀請司法官第23、33、43期學員及當年師長重返學院團聚。由於三期學員分發迄今分別已逾40年、30年及20年，不少司法官前輩特地從四面八方趕回母校，現場氣氛熱絡溫馨，象徵司法精神薪火相傳、代代延續。

本次活動由司法官學院院長吳巡龍主持，前所長曾有田、前院長蔡碧玉也到場共襄盛舉，司法院副秘書長王梅英、台灣高等检察署襄閱主任檢察官賴哲雄，以及士林地檢署檢察長張云綺等多位司法界貴賓亦特別撥冗出席，為院慶活動增添隆重氛圍。

吳巡龍致詞時表示，感謝分發多年的司法官學長與師長遠道而來參與盛會，並指出學院近年在軟硬體設施、學員輔導制度及養成教育等面向皆持續改革與精進。他也期盼司法前輩能多給後進勉勵與建議，將多年堅守司法崗位的熱忱與經驗，傳承給正在學院受訓的第66期學員，讓司法薪火跨越時間、代代相續。

▼司法官學院院慶大合照，象徵司法精神傳承不滅。（圖／記者黃宥寧翻攝）



前所長曾有田則在致詞時提前向與會貴賓、師長及學員賀年，並分享任內經歷與趣聞，內容鉅細靡遺、如數家珍，引起現場笑聲與共鳴。他也結合時事勉勵學員，應隨時關注AI等科技變革，思考如何將新興科技運用在司法實務工作中，促進法治建設，進一步提升人民對司法的信賴。

活動由民俗技藝團體帶來戰鼓及舞獅表演揭開序幕，場面熱鬧喜氣。學院也特別將三期結業紀念冊照片集結製作成懷舊影片，穿插於活動中播放，讓師長與結業學員彷彿走入時光隧道，重溫昔日受訓時光。

▲司法官學院71周年院慶溫馨登場 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，司法院前大法官林俊益、新北地檢署檢察長郭永發以及台灣高等法院書記官長吳勇毅，也分別代表司法官第23、33、43期結業學員致詞。三人除表達永懷師恩的感性心聲，也結合自身多年實務經驗分享心得，提醒學員未來走入第一線司法工作時，必須秉持專業與初心，才能不負人民期待。

活動尾聲，在大合照、參觀學院及餐敘交流後，與會者互道珍重再見，為司法官學院71周年院慶活動畫下圓滿句點。