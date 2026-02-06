　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

▲陳學聖走訪陳允寶泉自由路本店，了解年節禮盒銷售情形與市場趨勢。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲陳學聖走訪陳允寶泉自由路本店，了解年節禮盒銷售情形與市場趨勢。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

距離農曆春年剩不到十天，時節送禮需求逐漸升溫，前立委陳學聖履新台中市工商發展投資策進會總幹事後，今（6）日專程走訪台中百年老店陳允寶泉自由路本店，實地了解年節禮品市場脈動與消費趨勢，並與業者交流產業發展方向，盼結合政策、文化與數位工具，為台中糕餅產業注入新的成長動能。

走進歷史悠久的店面，展示櫃中陳列著太陽餅、年糕與各式禮盒，空氣中瀰漫著淡淡麵粉與奶油香氣，來往顧客絡繹不絕。陳學聖細看產品包裝與銷售動線，不時與店員交談詢問市場反應。他表示，過去南來北往從事公共事務，只要行經清水服務區，幾乎都會順道購買陳允寶泉產品，「吃了會上癮」，多年後能親自走進本店參訪，格外感到親切與欣慰。

陳學聖指出，百年老店能夠持續經營並不容易，在消費者口味日益多元、競爭環境激烈的情況下，仍能維持品質與創新節奏，代表企業具備深厚的技術基礎與市場敏感度，也反映出台中糕餅產業長期累積的文化底蘊。

此次走訪中，陳學聖特別推薦陳允寶泉今年春節推出的限定年糕「吉祥如意糕」，以純糯米製作柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香與夏威夷果仁的溫潤口感，免蒸免煮即可食用，貼近現代家庭講求便利的生活節奏，讓團圓時刻更加輕鬆自在。

除年糕外，包括太陽餅、御丹波、香柚檸檬蛋糕、寒天夏威夷豆牛奶軟糖等產品，歷年皆在「台中十大伴手禮」評選中獲得肯定，並多次獲得金口碑獎等榮譽，成為台中伴手禮的重要代表。陳學聖表示，許多經典口味不僅是商品，更承載不同世代的共同記憶，「吃到這些味道，就會想起自己的時代。」

交流過程中，陳允寶泉董事長翁羿琦向陳學聖建議，十大伴手禮評選制度應恢復金口碑獎機制，避免首獎廠商三年內不得參賽的限制，導致消費者誤解得獎品牌後續缺乏精進動力。對此，陳學聖當場允諾將推動恢復金口碑獎，並採邀請制方式納入評選體系，讓優質業者持續接受市場檢驗。

他也透露，上任後已著手進行十大伴手禮網站改版工程，未來將朝向整合型平台發展，結合品牌故事、產品資訊與線上選購功能，讓消費者更容易接觸台中優質伴手禮，也讓得獎成果持續累積，而非停留在過去紀錄。

曾任桃園縣政府文化局長的陳學聖表示，自己長期關注文化政策與產業發展，認為糕餅不只是食品，更是城市文化的重要載體，未來將著重於故事行銷與國際推廣，讓百年老店的歷史脈絡與工藝精神，被更多國內外消費者看見。

翁羿琦則表示，春節禮盒不只是商品組合，更承載人與人之間的祝福情感。今年推出「吉祥如意糕」及多款榮獲台中十大伴手禮肯定的經典組合，希望讓傳統糕餅在現代生活中持續被分享與記住，成為春節期間連結情感的重要媒介。雙方也期待，透過制度優化與數位轉型，讓台中伴手禮產業在守護傳統的同時，逐步建立可長可久的品牌競爭力，進一步拓展國際市場，讓城市風味成為走向世界的重要名片。

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一檔飆股「抓去關」！　下周一起處置到3／4
「家樂福」3字將走入歷史　起家厝新地主曝改建計畫
布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎
AV女神河北彩伽「重大消息」曝光！　粉絲驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

中國海警闖東沙限制水域　海巡雙艦近迫強勢攔截驅離

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

年節防搶實兵演練！金湖警攜手信用合作社　逼真情境引民眾觀看

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

基隆推動基層棒球人才培養　學生冬令營95人參與創新高

探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

中國海警闖東沙限制水域　海巡雙艦近迫強勢攔截驅離

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

年節防搶實兵演練！金湖警攜手信用合作社　逼真情境引民眾觀看

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

昔雞排女王店面收攤3年　轉行做電商「賣年菜狂吸百萬」超猛現況曝

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

鳳小岳超寵妻新年紅包「無限位數」　用Emporio Armani紳士穿搭營造儀式感

聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

「南京龍江公辦都更」簽約！　蓋複合型社宅2031完工

鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

朱孝天現況「滿臉落腮鬍」　與團體決裂後：用自然的狀態面對自己

地方熱門新聞

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

鐵皮屋變毒窟！永康警夜襲非法越式KTV12名移工全數落網

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

與死神搶命！婦術後大血崩永康警8分鐘警車開道送醫

血荒告急！捐血即免費遊全台最美成美文化園

親子春節新去處！和逸台南西門館復古年味登場福袋抽到破千元

深耕交通崗位數十載　成功分局交通小隊長田英傑榮退

春節連假需求降　桃園公車減班公告請留意

魏筠批桃園六立委拖延預算？　市府600億缺口待解

台東縣府協助承租農民取得土地所有權

六河分署拜會台南地檢署深化跨域合作守護水環境

外科專業陳明智接掌衛福部南投醫院

喪親+家園遭拍賣　警暖心募款助喪葬度難關

更多熱門

相關新聞

LA ONE春節把東山桂圓變法式甜點

LA ONE春節把東山桂圓變法式甜點

迎接 2026 馬年春節，米其林綠星主廚簡天才烘焙品牌 LA ONE，今年大玩「法式台味」，推出全新年節禮盒「富桂費南雪」，將象徵圓滿與貴人的台灣在地東山桂圓，結合法式經典金磚費南雪，以法式烘焙技藝演繹台灣風土。

米蘭百年甜點COVA做年糕賀歲

米蘭百年甜點COVA做年糕賀歲

Nespresso魅惑紅優惠登場

Nespresso魅惑紅優惠登場

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

5000億美元投資划算否？ 專家搖頭了

5000億美元投資划算否？ 專家搖頭了

關鍵字：

台中糕餅春節禮盒陳允寶泉傳統產業陳學聖

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

中華隊30人名單正式出爐

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面