探訪老店談創新　台中工策會允諾恢復金口碑獎

▲陳學聖走訪陳允寶泉自由路本店，了解年節禮盒銷售情形與市場趨勢。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

距離農曆春年剩不到十天，時節送禮需求逐漸升溫，前立委陳學聖履新台中市工商發展投資策進會總幹事後，今（6）日專程走訪台中百年老店陳允寶泉自由路本店，實地了解年節禮品市場脈動與消費趨勢，並與業者交流產業發展方向，盼結合政策、文化與數位工具，為台中糕餅產業注入新的成長動能。

走進歷史悠久的店面，展示櫃中陳列著太陽餅、年糕與各式禮盒，空氣中瀰漫著淡淡麵粉與奶油香氣，來往顧客絡繹不絕。陳學聖細看產品包裝與銷售動線，不時與店員交談詢問市場反應。他表示，過去南來北往從事公共事務，只要行經清水服務區，幾乎都會順道購買陳允寶泉產品，「吃了會上癮」，多年後能親自走進本店參訪，格外感到親切與欣慰。

陳學聖指出，百年老店能夠持續經營並不容易，在消費者口味日益多元、競爭環境激烈的情況下，仍能維持品質與創新節奏，代表企業具備深厚的技術基礎與市場敏感度，也反映出台中糕餅產業長期累積的文化底蘊。

此次走訪中，陳學聖特別推薦陳允寶泉今年春節推出的限定年糕「吉祥如意糕」，以純糯米製作柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香與夏威夷果仁的溫潤口感，免蒸免煮即可食用，貼近現代家庭講求便利的生活節奏，讓團圓時刻更加輕鬆自在。

除年糕外，包括太陽餅、御丹波、香柚檸檬蛋糕、寒天夏威夷豆牛奶軟糖等產品，歷年皆在「台中十大伴手禮」評選中獲得肯定，並多次獲得金口碑獎等榮譽，成為台中伴手禮的重要代表。陳學聖表示，許多經典口味不僅是商品，更承載不同世代的共同記憶，「吃到這些味道，就會想起自己的時代。」

交流過程中，陳允寶泉董事長翁羿琦向陳學聖建議，十大伴手禮評選制度應恢復金口碑獎機制，避免首獎廠商三年內不得參賽的限制，導致消費者誤解得獎品牌後續缺乏精進動力。對此，陳學聖當場允諾將推動恢復金口碑獎，並採邀請制方式納入評選體系，讓優質業者持續接受市場檢驗。

他也透露，上任後已著手進行十大伴手禮網站改版工程，未來將朝向整合型平台發展，結合品牌故事、產品資訊與線上選購功能，讓消費者更容易接觸台中優質伴手禮，也讓得獎成果持續累積，而非停留在過去紀錄。

曾任桃園縣政府文化局長的陳學聖表示，自己長期關注文化政策與產業發展，認為糕餅不只是食品，更是城市文化的重要載體，未來將著重於故事行銷與國際推廣，讓百年老店的歷史脈絡與工藝精神，被更多國內外消費者看見。

翁羿琦則表示，春節禮盒不只是商品組合，更承載人與人之間的祝福情感。今年推出「吉祥如意糕」及多款榮獲台中十大伴手禮肯定的經典組合，希望讓傳統糕餅在現代生活中持續被分享與記住，成為春節期間連結情感的重要媒介。雙方也期待，透過制度優化與數位轉型，讓台中伴手禮產業在守護傳統的同時，逐步建立可長可久的品牌競爭力，進一步拓展國際市場，讓城市風味成為走向世界的重要名片。