應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

記者曾羿翔／綜合報導

新北市一名應召集團司機阿拓（化名）涉嫌假借「發薪資」為由，將旗下小姐敏敏（化名）載往其三重租屋處後，突持手槍抵住對方太陽穴威脅，強迫與其發生性行為得逞。被害人因畏懼生命安全無力反抗。新北地院審理後，認定阿拓犯強制性交罪，判處有期徒刑3年6月，可上訴。



急領工資落入陷阱 進房後遭持槍威脅

判決指出，阿拓與敏敏為應召集團司機與小姐關係。當天凌晨，阿拓負責載送敏敏外出接單後，利用對方急於領取當日工資的心理，佯稱要發放薪資，駕車載她返回三重住處。未料進入房內後，阿拓自衣櫃取出一把樣式、材質不詳的手槍，將槍枝抵住敏敏太陽穴要脅，要求發生性行為；敏敏因恐懼不敢反抗，最終遭強制性交得逞。



被害人心碎控訴 「我不想死，他拿槍壓著我」



敏敏指控，他從衣櫃拿出手槍，我就嚇到了，我當時要跟公司求救，他就直接戴保險套。然後他把我的手機扯壞，我忘記他跟我說什麼，我嚇到了，因為我不想死。他拿槍壓著我的太陽穴。他叫我一定要跟他發生性關係，他說他自己會跟公司講。結束之後被告後來就說要給我錢，可是後來就沒有給我錢。



否認犯行反控誣陷 證人證詞打臉說法

庭審中，阿拓雖坦承擔任應召司機，卻否認犯行，辯稱遭小姐與應召集團合謀誣陷。不過法官綜合被害人於偵查及審理時證述內容一致，並有相關證人證詞、租賃契約、被害人繪製現場圖、對話紀錄與車輛軌跡等佐證，另有證人指稱阿拓事後曾坦承「性侵小姐且未給工資」，法院因此不採信其辯解，認定犯行明確。



前科累累又無悔意 法官重判3年6月

量刑方面，法官指出阿拓以交付工資為藉口，侵害女性性自主權，手段惡劣，並造成被害人身心受創；且犯後仍飾詞否認、未見悔意。此外，阿拓另有毒品、詐欺、侵占等前科，素行不佳。惟法院亦斟酌其國小畢業、入監前從事廚師工作、離婚並需扶養2名子女等家庭與經濟狀況，最終判處有期徒刑3年6月。



