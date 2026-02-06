春節前團圓時刻　雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

▲雲林第二監獄舉辦春節懇親活動，收容人與家屬在禮堂溫馨互動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

春節將近，團圓氣氛漸濃，法務部矯正署雲林第二監獄於本月3日及4日下午舉辦春節面對面懇親暨感恩活動，安排454名收容人與983名家屬在監內禮堂相聚，共度溫馨時刻。活動結合親職教育、復歸資源宣導與毒品防制宣教，透過制度化親情互動，強化家庭支持系統，協助收容人穩定情緒、重建人生方向。

為體念收容人在歲末年終對家人的思念情懷，並發揮家庭支持在教化歷程中的關鍵作用，雲林二監於春節前夕規劃兩場懇親活動，讓久未相聚的親人得以近距離交流，在有限的時空中累積情感連結與心理支持，成為矯正處遇中的重要環節。

活動日在監方妥善規劃與動線管控下，家屬依序完成報到與安檢程序，循序進入禮堂。現場座位依家庭編組安排，秩序井然。許多家屬一入場便急切搜尋親人的身影，久別重逢時相互握手、輕聲交談，氣氛溫馨感人。部分收容人難掩激動情緒，與家人低聲話家常，分享近況與心境轉變，場面充滿濃厚人情味。

不少收容人也把握難得機會，向家人表達歉意與感謝，坦言過去因錯誤選擇讓家庭承受壓力，期盼未來能以實際行動彌補遺憾。家屬則以鼓勵與關懷回應，給予精神支持，讓收容人在改過過程中獲得穩定力量。

為提升活動互動性與教育意涵，監方事前設計多組數字圖卡與排列組合遊戲卡，並結合賓果遊戲與團圓主題，安排於各組桌面。活動由司儀引導家屬抽取數字球，邀請親子或親屬共同完成拼圖任務，透過合作互動象徵「團圓力」的凝聚，融合親情、動力競賽與寓教於樂元素，使活動兼具趣味與教化意義。

雲林第二監獄典獄長林豐材表示，研究與實務經驗皆顯示，穩定的家庭支持對收容人行為改善與社會適應具有顯著助益。透過定期辦理懇親活動，不僅有助於穩定收容人情緒、降低違規風險，也能提升其復歸社會的動機與信心，對於預防再犯具有長遠影響。並指出，春節前夕舉辦面對面懇親活動，能有效減輕收容人的思鄉情緒，使其感受到節慶溫暖與家庭牽繫，進而將關懷轉化為自我約束與正向改變的力量。

監方也說明，活動同時融入復歸資源宣導與毒品危害防制教育，協助收容人與家屬提前認識就業輔導、社福資源與支持管道，為出監後的生活銜接做好準備，降低再度誤入歧途的風險。雲林第二監獄強調，未來將持續秉持「教化為本、關懷並重」理念，結合家庭、社區與跨部門資源，推動多元化教化措施，協助收容人重建正向價值觀與社會角色，朝向更生自立與家庭團圓的目標穩步前行。

▲林典獄長於懇親活動中關懷收容人與家屬互動情形。（圖／記者游瓊華翻攝）