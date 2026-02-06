中榮2名醫交保現身！鄭文郁上車快閃...楊孟寅躲媒體跑回地檢署

記者白珈陽／台中報導

台中榮總神腦外科主任鄭文郁、楊孟寅，涉嫌讓醫材廠商進入手術房執刀，台中地檢署昨日依醫師法、詐欺罪嫌將2人及1名陳姓廠商聲押，台中地院今天（6日）下午裁定分別以100萬、100萬、50萬元交保，稍早3人完成辦保，鄭迅速搭乘民車離去，楊為閃躲媒體，從廣場躲進地檢署，從後門通道離開。

▲楊孟寅（左）、鄭文郁（右）完成辦保現身。（圖／民眾提供）



▲楊孟寅躲避媒體，跑進地檢署。（圖／民眾提供）

鄭等3人的律師及親友今日下午替當事人辦保，晚間6時許完成手續，鄭文郁及楊孟寅一同現身地院前廣場，鄭面對媒體追問，神情凝重、一語不發，快速進入車內，隨即離去；楊發現有眾多媒體在場，轉身進入地檢署，在律師陪同下從後方通道離開。

▲鄭文郁神情凝重。（圖／記者白珈陽攝）



台中地檢署1月7日接獲台中市府衛生局函報，指台中榮總神經醫學中心疑似發生醫療器材廠商人員違法執行醫療業務，檢察長張介欽旋即指揮民生專組檢察官林芳瑜立案調查。

檢方昨天率中檢重案支援中心、中機站等單位，持搜索票前往中榮神經外科辦公室、鄭等3人住所執行搜索，並約談3人及相關證人到案說明；檢察官訊後認3人涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法詐欺取財罪嫌重大，有串滅證、反覆實施之餘，向法院聲請羈押。

法院今天上午召開羈押庭，下午裁定鄭、楊各具保100萬元，陳50萬元，並限制出境、出海、限制住居，但檢方當庭提出抗告。