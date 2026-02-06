　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中榮2名醫交保現身！鄭文郁上車快閃...楊孟寅躲媒體跑回地檢署

記者白珈陽／台中報導

台中榮總神腦外科主任鄭文郁、楊孟寅，涉嫌讓醫材廠商進入手術房執刀，台中地檢署昨日依醫師法、詐欺罪嫌將2人及1名陳姓廠商聲押，台中地院今天（6日）下午裁定分別以100萬、100萬、50萬元交保，稍早3人完成辦保，鄭迅速搭乘民車離去，楊為閃躲媒體，從廣場躲進地檢署，從後門通道離開。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲楊孟寅（左）、鄭文郁（右）完成辦保現身。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲楊孟寅躲避媒體，跑進地檢署。（圖／民眾提供）

鄭等3人的律師及親友今日下午替當事人辦保，晚間6時許完成手續，鄭文郁及楊孟寅一同現身地院前廣場，鄭面對媒體追問，神情凝重、一語不發，快速進入車內，隨即離去；楊發現有眾多媒體在場，轉身進入地檢署，在律師陪同下從後方通道離開。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲鄭文郁神情凝重。（圖／記者白珈陽攝）

台中地檢署1月7日接獲台中市府衛生局函報，指台中榮總神經醫學中心疑似發生醫療器材廠商人員違法執行醫療業務，檢察長張介欽旋即指揮民生專組檢察官林芳瑜立案調查。

檢方昨天率中檢重案支援中心、中機站等單位，持搜索票前往中榮神經外科辦公室、鄭等3人住所執行搜索，並約談3人及相關證人到案說明；檢察官訊後認3人涉犯醫師法第28條之未取得合法醫師資格執行醫療業務、刑法詐欺取財罪嫌重大，有串滅證、反覆實施之餘，向法院聲請羈押。

法院今天上午召開羈押庭，下午裁定鄭、楊各具保100萬元，陳50萬元，並限制出境、出海、限制住居，但檢方當庭提出抗告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一檔飆股「抓去關」！　下周一起處置到3／4
「家樂福」3字將走入歷史　起家厝新地主曝改建計畫
布魯克林「雷射除掉」獻給老爸刺青　貝克漢心碎
AV女神河北彩伽「重大消息」曝光！　粉絲驚喜

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

回憶殺滿滿！司法官學院71週年院慶　老同學重逢「像回到當年」

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警9路大搜索　清運公司負責人遭聲押

春節前團圓時刻　雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

快訊／北市警最新中階幹部名單曝　94警官異動下週二統一到職

中榮2名醫交保現身！鄭文郁上車快閃...楊孟寅躲媒體跑回地檢署

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

「2026臺北國際書展」最高檢察署不缺席　出版品熱銷破400本

快訊／友人家續攤斷片！男離奇4樓墜落　採光罩躺1天無呼吸心跳

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

應召妹遭「槍抵太陽穴」逼愛愛！崩潰上工…亮槍男認：性侵沒給錢

回憶殺滿滿！司法官學院71週年院慶　老同學重逢「像回到當年」

200噸家戶垃圾亂新店山區！檢警9路大搜索　清運公司負責人遭聲押

春節前團圓時刻　雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

快訊／北市警最新中階幹部名單曝　94警官異動下週二統一到職

中榮2名醫交保現身！鄭文郁上車快閃...楊孟寅躲媒體跑回地檢署

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

「2026臺北國際書展」最高檢察署不缺席　出版品熱銷破400本

快訊／友人家續攤斷片！男離奇4樓墜落　採光罩躺1天無呼吸心跳

藍台中市長民調時間「見光死」　基層不滿黨中央「假共識真撕裂」

鳳小岳超寵妻新年紅包「無限位數」　用Emporio Armani紳士穿搭營造儀式感

聞《豆腐媽媽》替身出事　苗可麗坦承「我絕對不做這件事」

新北運動中心場館全面升級　侯友宜邀春節運動迎新年

跨貴子坑溪10座橋梁工程啟動　侯友宜：新泰連通關鍵時刻

獨／新局長看這！北市警M-Police當Google搜個資　未成年照查55次

淡水水資中心變身戶外教室　500學童體驗學水資源循環

「南京龍江公辦都更」簽約！　蓋複合型社宅2031完工

鄭伊健接台劇「配音竟是他」！導演認證：絕配　李李仁要簽名省紅包

江啟臣不滿民調時間遭曝光　黨中央急發4聲明：合乎協議內容

【黃國昌2天直播收30萬抖內】劉世芳：抖內不符正式合法政治獻金管道

社會熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

子孫帶走8億身價人瑞　「繼母」怒告3罪再請保護令

快訊／大葉高島屋驚傳墜樓！1女死亡

少年長槍掃射茶行　卡彈冷靜換彈匣還拖死人下水

台中狼運將！性侵爛醉正妹還拍片遭判刑

8億人瑞4兒子現身！控看護：拿很多房、錢　身旁金庫放3千萬

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！休旅車一家4口受困

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」

快訊／宜蘭聯結車迎面撞！副駕女脫困傷勢曝

即／台玻總裁林伯實涉10億股權假交現身法院

更多熱門

相關新聞

讓廠商開刀名醫停業1月　中榮挨罰10萬　

讓廠商開刀名醫停業1月　中榮挨罰10萬　

台中榮總神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅，涉嫌讓醫材廠商進入手術房執刀，檢方依醫師法、詐欺等罪嫌將鄭、楊及陳姓廠商等3人聲押，法院裁定各以100萬元、50萬元交保。對此，台中市府衛生局也對中榮及醫師祭出行政處分，對醫院開罰10萬元罰鍰，2名醫師各停業1個月，衛生局說，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處。

中榮名醫鄭文郁100萬交保！母喊冤：不求高升還被內鬥

中榮名醫鄭文郁100萬交保！母喊冤：不求高升還被內鬥

2名醫讓廠商執刀法院裁定交保　檢方當庭抗告

2名醫讓廠商執刀法院裁定交保　檢方當庭抗告

中榮讓廠商執刀　檢方聲押2醫師+廠商

中榮讓廠商執刀　檢方聲押2醫師+廠商

新影片證實找廠商執刀　中榮2醫師停止手術

新影片證實找廠商執刀　中榮2醫師停止手術

關鍵字：

醫療詐欺台中榮總鄭文郁楊孟寅醫材廠商交保

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

中華隊30人名單正式出爐

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面