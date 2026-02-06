年節防搶實兵演練！金湖警攜手信用合作社　逼真情境引民眾觀看

▲金湖警攜手信用合作社辦理防搶演練，透過實兵操演檢視銀行通報警方及警方到場處置的流程。(圖／金門縣警察局金湖分局提供)

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將近，金融機構現金流動頻繁，成為治安維護重點。金門縣警察局金湖分局為強化銀行防搶應變能力，於3日下午與金門縣信用合作社金沙分社共同辦理防搶演練，藉由實兵操演，檢視銀行第一時間通報警方及警方到場處置的流程，提升整體防護能量。

金湖分局指出，該次演練項目包含員警與行員進行防詐、防搶（竊）宣導及周邊環境巡檢，並模擬歹徒持槍行搶時的銀行內部應變作為；警方接獲通報後，立即展開勤務部署，實施跟追攔截、路障設置與警網圍捕等戰術演練，完整呈現第一線處置流程。演練過程緊湊逼真，吸引不少路過民眾駐足觀看，一度誤以為真有搶案發生。

演訓結束後，金湖分局副分局長廖建棠慰勉參演同仁，並期勉持續落實轄內金融機構及財物匯集場所的巡邏與守望工作，以保障民眾財產安全，維護社會治安，讓民眾安心過好年。

金湖分局也提醒，民眾如需提領大量現金，建議找親友陪同，或向警方申請「護鈔服務」，並遵守「錢財不露白」原則；若舉家外出，可向轄區分駐（派出）所申請「舉家外出安維專案」防竊協助。同時務必提高防詐警覺，對網路購物、假投資、假交友等詐騙手法保持警惕，切勿依指示匯款或提供帳戶資料，如有疑問可撥打110或165反詐騙專線尋求協助。