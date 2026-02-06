　
地方 地方焦點

搶限量還搶卡位！西螺福興宮百盞「殿前光明燈」成企業最愛

▲西螺福興宮正殿內光明燈高掛，燈火通明迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲媽祖神像前高掛光明燈，映照信眾滿滿心願與祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆年關將近，街頭巷尾年味漸濃，雲林各地廟宇也陸續為謝燈、送神與清囤儀式，象徵為過去一年向神明表達感恩，也為新的一年祈福布局做準備。其中，信仰肇基超過300年的西螺福興宮，更成為地方信眾與企業界關注焦點，廟內光明燈續點熱潮悄悄升溫，出現「搶限量、搶卡位」的特殊現象。

走進西螺福興宮正殿，只見殿內燈火通明，一盞盞光明燈高掛樑柱之間，映照著太平媽祖慈祥神像，也映照出信眾滿滿的祈願與期待。廟方表示，每年年底都是點燈旺季，不少民眾早在農曆12月前就陸續詢問續點事宜，生怕慢一步就錯失心中理想的位置。

▲西螺福興宮正殿內光明燈高掛，燈火通明迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲來自南投、多年在雲林果菜市場打拚的皎白筍農產公司負責人羅玉梅，虔誠參拜太平媽祖，祈求新年平安順遂。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮除了依循古禮安奉太歲燈，也提供多種類型光明燈供信眾奉點，其中最受矚目的，莫過於設於正殿核心祭祀空間內的「殿前光明燈」。該區位置緊鄰媽祖神尊，象徵神恩最直接庇佑，長年深受企業家、公司行號青睞，每年僅有百餘盞，數量極為有限。

根據廟方最新統計資料，今年殿前光明燈已有超過9成完成續點，其中約3成來自西螺果菜市場相關業者。這些長年奔走全台、供應優質農產品的業者，在事業穩定發展之餘，也將感恩之心化為一盞盞明燈，匯聚成守護地方產業的重要力量。

廟方人員透露，不少企業主都認為，在媽祖庇佑下，生意順利、家庭平安，點燈早已成為每年必做的重要儀式，「有的人一點就是十幾年，位置幾乎不換，像在跟媽祖做老朋友一樣。」由於正殿目前正進行修護工程，可安奉光明燈的空間更加有限，今年僅釋出少數未續點的位置，供新信眾申請。

▲西螺福興宮正殿內光明燈高掛，燈火通明迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲晶品農產公司董事長李國彰則分享，自己奉點媽祖平安燈多年，雖然從未特別指定位置，但始終心存感恩。（圖／記者游瓊華翻攝）

廟方也特別敦聘專業燈籠師傅，親手書寫奉點人姓名與祈願內容，每一盞燈都細心製作，數量有限，幾乎「一位難求」。廟方指出，每年農曆12月24日送神、清囤時，未續點的光明燈會依儀式取下，交還給原奉點者。信眾可將燈帶回家中神明廳、公司門口或廠房懸掛，象徵將媽祖的光明與祝福帶回家中與事業現場，持續守護平安順遂。

至於新年度點燈，則會由燈籠師父重新製作，在農曆正月初九「天公生」前夕，依循傳統科儀掛回正殿，並誦讀疏文稟報媽祖，祈求新的一年風調雨順、生意興隆、闔家安康。廟方笑說，現在點燈不只是「搶限量」，更像是「搶卡位」，不少信眾會特別叮嚀：「拜託幫我留原位，不要動。」因為他們相信，那個陪伴自己走過高低起伏的燈位，就是與媽祖之間的默契與緣分。

▲西螺福興宮正殿內光明燈高掛，燈火通明迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲專業燈籠師傅書寫奉點姓名，細心製作每一盞光明燈。（圖／記者游瓊華翻攝）

來自南投、多年在雲林果菜市場打拚的皎白筍農產公司負責人羅玉梅表示，自己多年來經常到西螺福興宮參拜太平媽祖，早年曾遇到生意低潮，資金與訂單雙雙吃緊，心情一度低落。「那一年朋友建議我來點媽祖平安燈，沒想到點完之後，慢慢接到穩定客戶，生意也開始回溫。」羅玉梅說，從那次之後，便年年續點，不論事業或家庭都相當順遂，也特別請廟方幫忙維持原有位置，希望平安一路延續。

晶品農產公司董事長李國彰則分享，自己奉點媽祖平安燈多年，雖然從未特別指定位置，但始終心存感恩。他說，農產市場競爭激烈、天氣變化難測，能夠穩定經營，除了努力，也離不開媽祖的庇佑。「有時遇到困難，來拜拜之後，心會比較安定，做決定也更踏實。」李國彰表示，點燈對他來說不只是祈福，更是一種提醒自己謙卑與感恩的方式，未來也會持續奉點，陪著公司一起走得更長遠。

廟方表示，西螺福興宮不僅是地方信仰中心，更是許多家庭與企業心靈寄託所在，一盞盞光明燈背後，承載的是對生活的期盼、對未來的祝福，以及對媽祖長年守護的深深感謝。隨著農曆新年腳步逼近，福興宮內燈火愈發璀璨，也照亮信眾迎向新一年的希望之路。

▲西螺福興宮正殿內光明燈高掛，燈火通明迎接新年。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖神像端坐正殿中央，金身莊嚴，守護地方信眾超過300年。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

相關新聞

西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

西螺福興宮攜手企業警政　年前送愛破百戶

農曆春節腳步逼近，冷空氣一波接一波南下，西螺街頭清晨仍帶著濕冷寒意，但西螺福興宮廟埕內，卻早早湧現一股溫暖氣息。一箱箱白米、醬油、乾糧與蔬果整齊排列，志工與警方忙著分裝、核對名單，只為趕在年前，將滿滿祝福送進弱勢家庭與獨居長者家中。

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　排隊點燈人潮恐再爆棚

斗六震天府送3888枚翡翠福牌　排隊點燈人潮恐再爆棚

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

西螺太平媽冬令成長營　200學童寒假勇敢升級

走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

走進信義商圈　西螺太平媽祖領軍雲林良品迎新春

西螺福興宮殿前光明燈太平媽祖點燈媽祖平安燈

