　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

▲▼江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

▲江啟臣、楊瓊瓔。（合成圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（6日）針對台中市長黨內初選進行協調，黨中央指出，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔達成共識，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行，並由黨中央、江啟臣及楊瓊瓔，各推薦一間共三間民調機構共同執行全民調。但江啟臣對此表達不滿，他指出，黨中央違背協議事項，亦未向他確認，公開民調時間恐受外力介入，致結果失真，「黨中央發布訊息竟與協議事項有違，請立即對外說明並澄清，以正視聽」。

關於藍營台中市長提名一事，國民黨表示，經過充份溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署，未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。

根據中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項顯示，一、本黨台中市市長候選人之提名以民意調查結果為提名依據，民意調查結果數據不公開宣怖，只公布勝選同志。

二、有關本項民意調查執行相關事項如下：(一)同意於民國115年3月底前就本黨核定之民意調查機構中選擇三家委任執行，民意調查機構由有意參選同志每位各指定一家及由兩位參選同志共同推薦一家。(二)同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項。(三)同意依據本黨現行提名機制，依「政黨對比」(85%)與「黨內互比」(15%）之總和計算，以成績最高者為提名人選。

不過，對於黨中央的聲明，江啟臣馬上在臉書回應說，他基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央，然黨中央發布媒體訊息之文字「擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。」已明顯違背雙方簽署之協議事項第2項第2款「同意不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

針對楊瓊瓔所發布之新聞稿提到，「….經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日期間進行…」，江啟臣表示，他除於1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣說，此無疑為對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，致民調結果失真。黨中央發布之訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 3846 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

黃國昌、蕭旭岑接力抨擊AIT處長　許淑華傻眼：完全呼應中共論調

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

雙北母雞氣勢？　蘇巧慧跨足台北市幫林亮君站台

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

「一屍兩命」撞擊瞬間！新莊臨盆孕婦頭部重創亡　機車噴滑20米遠

台中某茶行大門被掃射10多槍慘成蜂窩　17歲少年帶槍投案

下個月臨盆！新莊27歲女自撞「一屍兩命」　家屬急求行車紀錄器

退役首現身！詹詠然正面看待負面聲音　說有人討厭代表被重視

怎防鼠患？大安區爆漢他病毒死亡　蔣萬安：台北進行地毯式清消

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

蕭旭岑嗆AIT處長「只比科長大一點」　綠委：欠缺對外交代表基本尊重

黃國昌、蕭旭岑接力抨擊AIT處長　許淑華傻眼：完全呼應中共論調

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

雙北母雞氣勢？　蘇巧慧跨足台北市幫林亮君站台

南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

西部第一慢城「嘉義大林」！抓猴旅社直擊　最大酒家轉型賣豆花

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

排除廢車占公有地！桃園推自治條例...解決公安等三難題

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉

矽光子飆股「抓去關」+1　雍智科技下周一起處置到3／4

快訊／高雄男喝醉離奇4樓墜下！採光罩躺1天　送醫搶救不治

《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心斥責：請劇組負起責任

俄軍高階將領遭連開多槍！　曾負責瓦格納兵變談判

夢幻聯動！　F.F.O、ARKis拋震撼彈確定「一起辦見面會」

【秒變火海】外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」

政治熱門新聞

快訊／不只教召今年起全改14天　顧立雄：陸軍戰術測驗增至10天9夜

川習通話　他看內容笑了

《世紀血案》上映前掀論戰！議員開第一槍拒看

藍白拒審國防預算　美方下通牒「3軍售案有效期至3/15」

李貞秀害慘自己　黃揚明曝「她中了綠營陷阱」

轟國民黨挺過大罷免就膨脹！　館長：2026民進黨又要贏了

共軍威脅增！今年漢光採10天9夜　顧立雄曝4至11月國軍重大演訓規劃

肯定陳昭姿！梁文傑：國會議員正確的態度

突爆柯文哲曾做「攝護腺手術」　陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

謝典霖酒醉缺席會議、只出席啦啦隊活動　她籲運動部整頓籃協

AIT半個月訪盧秀燕3次！　盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生了

快訊／監委濫用公務車完整調查報告曝　3人處分出爐

10年墜機基隆河倖存　前空姐領表初選

「眷改條例」違平等原則、加重財務負擔　卓榮泰決議不副署

更多熱門

相關新聞

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

對決劉建國！張嘉郡獲國民黨雲林縣黨部提名　3月中常會拍板

國民黨雲林縣黨部今（6日）通過提名立委張嘉郡代表國民黨參選下一屆雲林縣長。對此，張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。該提名也會於3月4日國民黨中常會正式通過。

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

新竹縣長藍營初選白熱化　陳見賢、徐欣瑩今派人領表爭提名

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

藍台中市長採內參民調協調　預計農曆年後展開

關鍵字：

台中市長藍營提名江啟臣楊瓊瓔全民調

讀者迴響

熱門新聞

升格8億人瑞配偶另聘越籍看護　懷孕被推擠急打安胎針

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿擠到腦部　開顱手術搶救仍不治

中華隊名單公布後「遺珠」成焦點

民視《豆腐媽媽》替身墜樓完整影片！頭重擊水泥地

李雅英捐29萬給兒福聯盟被罵爆！郁方傻眼開轟

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩60人　在地：房市能撐嗎

40歲就心梗死在家！醫嘆「唯一共同點」：像闖紅燈拿命賭

民視八點檔替身搶救17天病危！家屬怒控「沒保險」

命理師曝大S「從未離開具俊曄」　2人成陰陽夫妻

人瑞與看護結婚　律師曝「結局」

除濕機水箱只倒水　達人：家恐成毒窟

中華隊30人名單正式出爐

即／高雄超商攻擊！女店員遭酒瓶砸頭送醫

育有3幼兒…嘉義人妻抓狂「猛捅老公15刀」殺死夫！

新兵打靶半張臉不見　散布受傷照12人起訴

更多

最夯影音

更多
外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝
17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

17年看護變後母？　102歲人瑞「8億家產」大戰　10子孫輪椅搶人畫面曝光

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

搶人畫面曝！身價8億人瑞與看護結婚　子孫10人衝醫院帶走他

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

比爾蓋茲首度回應「郵件是假的」！　直言：後悔與艾普斯坦相處

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

台積電魏哲家親訪高市早苗　公司：熊本2廠評估改採3奈米

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面