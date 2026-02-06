南投縣府歲末持續送暖關懷　十大社會福利及勞政業務春節不打烊

▲南投縣政府春節前夕關懷街友。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

馬年春節將屆，南投縣政府指出，與13鄉鎮市公所已於春節期間已建構安全網絡，針對獨居老人、身心障礙者、機構院民(老人、身心障礙者、幼童)、婦幼保護案、遊民輔導、緊急事故等弱勢家庭或個人，提供各項福利措施，並連結民間團體提供志工服務資源及物資，期能於春節期間也能在第一時間使陷困民眾或弱勢家庭獲得及時協助。

一、1957福利諮詢專線：有急難救助、社會救助、老人福利、身心障礙福利、兒少福利、特殊境遇家庭、國民年金保險等各項福利需求均可詢問；二、急難救助：如遭遇緊急事故（住宅發生火災達不堪居住或遭受家暴、兒虐、自殺危及人身安全時），可撥打1925安心專線(心理諮詢) 、1957福利諮詢專線、110或113保護專線向相關單位通報，經社工評估後屬經濟陷困者，將結合社會資源照顧，由急難紓困方案關懷救助備用金先立即發給5000元救助金，春節後再依個案急難事由申請相關救助照顧。

三、食物銀行-不打烊援助：倘於春節期間家庭主要照顧者發生急難事由(如失業、死亡、重大傷病、入監等)致其三餐難以為繼者，可至轄區內各警分局經評估後申領「好食券」，再憑券向全縣共同服務商(含家樂福、楓康超市、統一超商、全家超商、OK便利商店、萊爾富超商)兌換餐食；四、街友低溫關懷服務：(一)針對流落街頭無生活自理能力，無家屬或家屬不願理會者，評估轉介至簽約機構提供專人照顧之服務，(二)於中央氣象署預報氣溫低於攝氏12度以下，即安排短期夜宿場所（需具備自理與溝通能力及身分證明文件者為優先），(三)委請各派出所加強巡邏，並提供縣府24小時通報專線以利各單位及時聯絡與提供服務，(四)提供川資供返鄉回家。

五、加強關懷照顧獨居老人及身心障礙者措施：南投縣現有獨居老人3093人、獨居身心障830人，縣府將結合可提供春節期間服務之民間慈善單位、緊急救援連線服務提供單位或居家服務提供單位，提供緊急救援、電話問安關懷、送餐服務、居家服務及短期安置機構等，以及居家服務或送餐服務；六、113保護專線：關於家庭暴力、性侵害、性騷擾或兒少保護的疑問皆可以手機、室內或公共電話直接撥打「113」，由專業社工人員24小時全天候接聽、提供線上諮詢服務，媒合求助管道。

七、職災通報：（一）事業單位勞動場所發生下列職業災害之一者，雇主應依法於8小時內通報勞動檢查機構，1、發生死亡災害，2、發生災害之罹災人數在3人以上，3、發生災害之罹災人數在1人以上，且需住院治療，4、其他經中央主管機關指定公告之災害，通報方式為勞動部職業安全衛生署網站(http://www.osha.gov.tw/)-勞動檢查-事業單位職災通報、勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心電話(04-22550633)，上下班通勤中發生之交通事故則無需通報；(二)勞工遭遇重大職業災害，有權益及法令諮詢需求者，請洽詢1955專線。

八、因應勞動基準法部分條文修法，有關勞動條件之一例一休等相關問題，事業單位及勞工朋友可洽詢1955專線；九、1955專線不分上班、假日或夜間，提供移工及雇主24小時免費以及中文、英語、泰國語、印尼語及越南語的諮詢服務；十、若民眾發現有人在生活中疑似遭到不當對待，甚至被疏忽照顧、遺棄，都可通過「關懷e起來」線上通報平台 (https://ecare.mohw.gov.tw/)尋求幫助，讓專業人員依個案情形做評估或後續服務。

▲社會安全網-線上求助/通報QRcord、勞動部職業安全衛生署QRcord 。