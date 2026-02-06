樂天巨人亞太春訓兼公益講座　黃偉哲感謝深化台韓棒球交流

▲台南市長黃偉哲前往亞太棒球訓練中心探班韓職樂天巨人春訓，關心公益講座內容。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國職棒樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）今年1月下旬抵達台南，展開為期26天的春訓行程，備戰新球季之餘，也攜手台南市政府舉辦公益棒球講座，回饋在地基層棒球。市長黃偉哲6日前往亞太棒球訓練中心探班，感謝樂天巨人隊提供完整且專業的教練陣容，將寶貴職棒經驗分享給台南青棒、青少棒球員。

今日在亞太成棒副球場舉辦的公益講座，由樂天巨人教練團首席教練姜錫千（강석천）率領牛棚、打擊、守備、投捕等5名專業教練，與南市8所青棒及青少棒學校教練及球員進行近距離交流與實務指導。黃偉哲特別準備能量飲料為教練與球員加油，並與韓國教練團互動，關心講座內容。

黃偉哲表示，樂天巨人隊是韓國2025年的總冠軍，感謝球隊春訓期間仍撥出時間指導台南年輕球員，希望透過與頂尖職棒選手接觸，提升在地球員技術與觀念。他強調，棒球是台灣國球，但必須向下紮根，才能持續壯大台南三級棒球實力。

體育局長陳良乾指出，樂天巨人隊戰績亮眼、培訓體系完整，市府規劃兩場公益棒球講座，今日為首場，期望透過實地指導與觀念分享，讓青棒、青少棒校隊訓練更扎實。今日參加講座的球隊包括南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商、歸仁國中、金城國中、崇明國中及民德國中等8所學校，球員對能直接接受韓職教練指導感到振奮。

體育局表示，自2024年與樂天巨人隊簽署合作備忘錄（MOU）以來，雙方交流成果豐碩，球隊連續兩年選擇台南作為春訓基地，並對亞太國際棒球訓練中心的場地與設備給予高度評價。南市冬季氣候溫暖穩定、降雨少，室內外訓練空間完善，包括成棒副球場打擊練習及51公尺見方無柱室內投打場，吸引國際球隊持續來訪。

透過國際職棒隊春訓，市府可行銷亞太訓練中心的場地優勢，引進專業教練資源，培育南市三級棒球人才，提升城市國際能見度，也為基層棒球注入職業級能量，為未來賽事奠定基礎。