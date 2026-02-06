　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁震州酸黃國昌政見是剪貼重發　陳世軒：政見不是選擇性失明

▲▼ 黃國昌政見記者會：新北都更新幹線　快速效率三新箭-陳世軒。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市議員陳世軒。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

新北市長參選人、民眾黨主席黃國昌今（6日）召開首場政見記者會，聚焦新北市的都更議題，但被民進黨議員翁震州質疑，內容多數是侯友宜去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝；而議員陳世軒提到海砂屋，他也質疑，新北早有相關修正案。對此，陳世軒說，他在談市政執行實際困境，翁卻只想發文政治操作，「政見不是政治攻防，更不是選擇性失明」。

針對黃國昌今召開首場政見記者會，民進黨議員翁震州說，黃國昌所謂的「都更新三箭」，但內容多數都是侯友宜市長去年提出、也正在執行的事情，只是換個名字重新包裝上架而已。

翁震州說，更讓人訝異的是，同為新北市議員的陳世軒，竟然還拿海砂屋來當例子，忽略了新北市早通過「新北市都市更新權利變換實施者申請拆除或遷移土地改良物辦法」修正案，針對危險建物都更，經過相關程序，即可執行強制拆除不同意戶，加速消弭危險環境，「政見不是剪貼重發，更不是把現況當成願景。要談城市治理，還是先把最基本的功課做好吧」。

對此，陳世軒反擊，他在談市政執行實際困境，翁震州只想著發文政治操作。去年六月，新莊一棟海砂屋的天花板掉落，砸傷兩名孩童，原來這棟海砂屋六年前就申請都更重建卻一直卡關，「這不只是新莊，也是全新北海砂屋實質面臨的困境」。

陳世軒指出，結果同選區的民進黨議員翁震州只急著攻擊我，新莊海砂屋的事情才發生不過半年多，翁震州怎麼這麼快就忘了，還是只想政治操作才選擇看不到問題。

「難怪，當初我在頭興街為了學童及行人交通安全要畫紅線，翁震州也可以為了他的選票樁腳，故意跟行人安全唱反調，阻擋劃設紅線。」陳世軒說，政見不是政治攻防，更不是選擇性失明，活在自我堆築的泡泡裡不願面對現實，「要談城市治理，還是先把最基本的功課搞懂吧」。

02/04 全台詐欺最新數據

448 2 3846 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

