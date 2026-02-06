　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄總預算完成審議遭議會刪近2億　陳其邁盼府會合作加速轉型

▲▼高雄今年度總預算完成審議完成　陳其邁盼府會合作加速高雄轉型。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄今年度總預算完成審議完成，預算遭刪近2億。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議會今（6）日完成審議高雄市115 年度總預算案，其中，歲入淨刪減7,529萬7千元、賒借收入刪減1億2,337萬6千元、歲出刪減1億9,867萬3千元。市長陳其邁感謝議會對市政推動及重大建設的支持，盼府會持續合作、加速高雄轉型。

經過第4屆第6次定期大會及第8、9、10次臨時會，高雄市議會審議完成115年度總預算案，審定總預算歲入為新台幣1,929億6,554萬4千元，公債及賒借收入110億5,795萬8千元，歲出1,978億2,350萬2千元，債務還本62億元。其中，歲入淨刪減7,529萬7千元、賒借收入刪減1億2,337萬6千元、歲出刪減1億9,867萬3千元。

市府主計處表示，歲入主要刪減基金賸餘繳庫6,000萬元、雜項收入3,382萬元、補助收入701萬5千元等，另增加違反石油管理法、天然氣事業法、土石採取法、區域計畫法及文化創意產業發展法等罰鍰2,292萬元與本市弱電寬頻共同管道管線進駐使用費500萬元。

歲出主要刪減公園處公共設施養護及改善1億1,500萬元、捷運局大眾捷運系統土地開發基金5,500萬元、地政局地籍圖重測及開發地區地籍測量641萬5千元、法制局國家賠償準備500萬元、行政暨國際處國際與綜合事務268萬9千元、研究發展考核委員會市政研究發展及革新250萬元等。主計處強調，市府將持續秉持「量入為出、穩健財政」的精神，妥適運用通過之預算。

陳其邁表示，盼府會持續合作、加速高雄轉型，持續建構交通路網成型、拓展產業及人才就業動能、完善城市基礎設施、推動民生建設及強化韌性與全齡保障，他強調，市府團隊會秉持初衷，以市民優先奠定永續、韌性的基礎，讓高雄在國際競爭與城市發展的浪潮中穩健邁進。

02/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

藍台中初選又生波折！ 黨中央說3月底做內參民調　遭江啟臣打臉
《豆腐媽媽》替身是金馬影帝好友！　他痛心：請劇組負責
AIT半個月訪盧秀燕3次！盧系立委：賴清德最害怕的事終究發生
快訊／《豆腐媽媽》替身重摔！民視發聲道歉
快訊／「周休三日」夢碎！
快訊／讓廠商開刀...2名醫停業1月　中榮挨罰10萬　

南方問政聯盟集結18議員+新人聯合登記

南方問政聯盟集結18議員+新人聯合登記

民進黨高雄市議員初選登記起跑，這場黨內選戰也被視為「高雄市長初選延長賽」，繼首日湧言會高調集結17名參選人全面亮兵後，今（6）日跨政黨跨派系的「南方問政聯盟」也集結18名參選人登記，並喊出願為高雄當「做工的人」，派系較勁意味十足。

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

高雄冬日遊樂園2/7開幕　60城市超人齊揭幕

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

苦苓憂民進黨丟高雄！　示警賴瑞隆「柯志恩不弱、別忘2018怎輸的」

綠營初選血戰！陳其邁子弟兵聯合登記

綠營初選血戰！陳其邁子弟兵聯合登記

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

高雄預算總預算案陳其邁財政刪減城市轉型

