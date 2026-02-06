　
地方 地方焦點

台南行春春節疏運啟動　黃偉哲籲搭大眾運輸避塞車

▲台南市長黃偉哲於和順轉運站宣布春節疏運計畫，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，避免塞車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲於和順轉運站宣布春節疏運計畫，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，避免塞車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接2月14日至22日長達9天的春節連續假期，台南市全面啟動春節交通疏運整備，市長黃偉哲6日在和順轉運站召開記者會，宣布市府已整合交通、警政等單位，針對熱門景點與主要幹道加強車流管理與旅運服務，並透過即時交通、停車與公車資訊，協助市民與遊客安心走春、順暢出遊。

黃偉哲指出，和順轉運站未來將成為重要轉運節點，除可服務一般旅運需求，也可因應職棒賽事開打後的球迷接駁，呼籲民眾多搭乘大眾運輸分散車流。他也提到，台南觀光住宿量與住房率同步成長，春節期間更需完善交通服務，市府除規劃高承載管制、匝道調控等措施，也將實施路邊停車暫停收費等便民作法；另因2月20日至22日寶可夢活動預期湧入大量人潮，建議民眾搭車出遊、避開壅塞。

▲台南市長黃偉哲於和順轉運站宣布春節疏運計畫，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，避免塞車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲提醒，春節交通資訊可透過交通局網站、即時交通資訊網，以及「台南好停」、「大台南公車」、YouBike等APP查詢最新路況，善用公共運輸與停車轉乘，可減少找車位與塞車壓力，讓走春行程更從容。

交通局表示，春節期間推出多項公車優惠，持市民卡可免費搭乘市區公車0至905路（33、111、168及高鐵快捷公車H31除外），雙層巴士則提供24小時99元方案，其餘路線亦有電子票證基本里程免費與轉乘優惠，鼓勵民眾搭乘大台南公車走春。

交通局進一步指出，市府已印製「115年台南市春節期間交通疏導訊息」摺頁，於國道服務區、台鐵與高鐵台南站、旅遊服務中心及各大景點提供索取；並自2月17日至22日成立交通疏運指揮中心，由主管同仁每日輪值監控主要道路車流，即時處理交通狀況，服務專線為（06）298-8944。

針對春節易壅塞的安平地區，交通局建議民眾多利用周邊停車場並轉乘免費接駁車進入舊部落；停車收費方面，除70餘處委託民營停車場維持收費外，其餘公有路邊與路外停車格自2月16日至19日暫停收費。

▲台南市長黃偉哲於和順轉運站宣布春節疏運計畫，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，避免塞車。（圖／記者林東良翻攝，下同）

公車服務部分，大台南公車（含小黃公車）將依假日及春節班表行駛，除夕當日19時後多數班次停駛，行經高鐵站的H31、H32等路線則維持全天正常營運。這場記者會包括立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介及多位議員服務處代表到場支持。

