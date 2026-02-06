　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2026北港燈會「潮光潮」首跨界武德宮辦演唱會　信仰、藝術與音樂一次看

▲▼北港燈會,潮光潮,燈區,武德宮。（圖／業者提供）

▲2026北港燈會－潮光潮將於2/14~3/8展出，規劃6大主題、10大燈區。（圖／雲林縣政府提供）

記者楊智雯／台北報導

春節腳步近了，最令人期待的賞燈時刻又要到來，今年燈會要去哪裡看？不妨來一趟燈會原鄉雲林北港，來場深度的百年藝鎮文化之旅，雲林縣政府今（6）日舉辦「2026北港燈會－潮光潮」記者會，由禾一文化傳承舞團以武財神為主題，巧妙結合傳統宮廟文化與現代舞蹈語彙展現信仰能量隨潮湧動，為活動帶來震撼開場。

▲▼2026北港燈會-潮光潮宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲禾一文化傳承舞團以武財神為主題熱鬧開場！（圖／記者李毓康攝，下同）

▲▼2026北港燈會-潮光潮宣傳記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲雲林縣政府今（6）日舉辦「2026北港燈會－潮光潮」記者會，雲林縣長張麗善（中）、雲林副縣長陳璧君（右5）、文化觀光處長謝明璇(右4)及各雲林同鄉會、多位縣府顧問及各界長官貴賓一同出席。

這場光影盛世將於2/14~3/8展出，規劃6大主題、10大燈區，集結13組創作團隊、24場彩繪燈籠體驗、200人藝閣扮仙與368次主燈聲光展顯，並結合IP品牌放克玩具「牙牙」與「嚕米」打造闔家共遊燈會體驗，雲林縣長張麗善、雲林副縣長陳璧君、文化觀光處長謝明璇及各雲林同鄉會、多位縣府顧問及各界長官貴賓，一同出席本次盛會，在五路財神的能量祝福中，邀請全台旅客一起來場深度潮流之旅。

▲▼2026北港燈會-潮光潮宣傳記者會，雲林縣長張麗善致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲雲林縣長張麗善致詞時表示，北港是台灣燈會文化的原鄉，擁有無可取代的歷史定位與文化底蘊。

雲林縣長張麗善致詞時表示，北港是台灣燈會文化的原鄉，擁有無可取代的歷史定位與文化底蘊，自2020年起，縣府持續以北港為核心，結合信仰精神、地方工藝、當代藝術與科技光影，逐步建立北港燈會獨特而不可取代的文化定位以及「越在地越國際」的精神，2020年以來已累計獲得國內外15項大獎，成為全台含金量最高、最具看頭的燈會，今年「2026北港燈會・潮光潮」首度將「北港糖廠」燈區納入整體光影展演，透過「水」與「光」的流動意象，回應北港作為港鎮的歷史記憶，也象徵信仰在時間中不斷流轉、守護地方的力量。

她指出，雲林在「永續議題」上的表現傲視全台，透過資源化利用農漁業廢棄物，在113年與114年分別奪下27座與37座獎項，顯見縣府23個局處齊心努力的成果。「北港燈會」與「草嶺櫻花季」同步於2/14展開，現場還有69組藝人輪番演出，她熱情邀請全國民眾造訪雲林，期許2026年雲林觀光人次能突破5000萬大關，期待讓更多民眾在欣賞燈光之餘，也能走進北港認識這座文化城鎮。

雲林北港燈會今年真的不一樣！文化觀光處謝處長熱情分享，今年燈會於2/14啟燈後大膽玩跨界，首度攜手北港武德宮推出「潮光之夜演唱會」，將信仰場域與流行音樂結合，邀請陳華、玖壹壹、蕭煌奇等巨星接力開唱，就是要讓大家驚艷：「原來傳統文化也能這麼潮！」處長感性表示，這不是要打破傳統，而是要讓傳統發光，透過音樂的感染力，讓年輕世代發現北港古城裡的時尚魅力。

▲▼2026北港燈會-潮光潮宣傳記者會，雲林縣文化觀光處長謝明璇介紹燈區內容。（圖／記者李毓康攝）

▲文化觀光處長謝明璇說明燈會亮點與特色。

文化觀光處長謝明璇則進一步說明，今年燈會以「潮光潮」為名，規劃六大主題燈區，串聯北港鎮內重要文化節點，她指出，十大燈區包含「旭光潮」顏思齊紀念碑圓環、「心光潮」北港朝天宮、北港武德宮與北港義民廟、「粼光潮」水道頭文化園區、「藝光潮」大復戲院、巷弄燈區與北港登記所、「稷光潮」北港鎮公所與北港文化中心，以及「蜜光潮」北港糖廠，從信仰核心、產業記憶到生活巷弄，完整勾勒北港由點而面、由場域延伸至城鎮的光影敘事，保證讓民眾耳目一新。

近年縣府持續推動北港糖廠歷史場域修復與活化，在保存產業記憶的基礎上，結合文化策展與公共藝術脈絡，大型藝術裝置作品「光之祥雲」已於1/16率先啟燈，作為本屆燈會的重要前導亮點，「2026北港燈會－潮光潮」以「水為信仰流轉，光為未來指路」為核心概念，將潮水的流動轉化為光的敘事語言，串聯北港開台與移民歷史、媽祖信仰的守護力量，以及百年港鎮累積的文化資產與地方工藝、劇藝，透過光影藝術鋪陳，展現北港在時代變遷中持續向前的生命力，值得一提的是，今年主燈首次邀請日本藝術家杉原信幸創作，以當代藝術語彙回應信仰、歷史與日常生活之間的關係。

想要更深度體驗，文化觀光處長謝明璇也大方送上走春攻略，雲林貼心規劃了「雲中、雲西、雲東」三條路線，無論是想逛虎尾、斗六燈會，還是去北港賞燈、草嶺看櫻花，通通都有得玩，最棒的是，只要來雲林消費滿100元的單筆發票登錄，還有機會抽中百萬名車等好禮。

▲▼北港燈會,潮光潮,燈區,武德宮。（圖／業者提供）

▲潮光潮造型小提燈，是楊士毅老師親自設計的大型展示品燈飾的縮小版，透過光線與精湛剪紙雕花技藝，投射出充滿詩意的漂亮剪影。

為讓民眾賞燈更便利，燈會期間除既有市區公車與台灣好行路線外，特別規劃北港環鎮公車，自2/14起每日自北港第一停車場、北港好庫1911文化園區等地接駁至鎮內各景點，平日加開夜間服務，假日延長至晚間9點，同時搭配燈籠彩繪體驗、元宵晚會、情人節活動、造型小提燈索取及多場精彩表演，邀請全國民眾走北港，追隨潮光潮，感受燈會與城鎮交織出的獨特魅力。

【很累耶】狗狗躺媽身上呼呼大睡！還舒服到打呼

北港燈會潮光潮燈區武德宮

